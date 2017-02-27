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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9616961796189619
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:11

  Успіх написав:
  Shaman написав:все не понравишься.

Але фотодоказом можу остаточно їм всім дати по пиці!!!


не варто,
тримай ся чемно, але з гідністю, козак
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:13

  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?

А ты реально тупой не понимать шуток?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:24

  Investor_K написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?

А ты реально тупой не понимать шуток?


у дебила и шутки дебильные, давно за тобой подмечено

продолжай позориться, конченый
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:30

  prodigy написав:
  Investor_K написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?

А ты реально тупой не понимать шуток?


у дебила и шутки дебильные, давно за тобой подмечено

продолжай позориться, конченый

Это на тебя так воздушная тревога действует? А за теплые напутственные слова - спасибо. Тебе воздастся.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:44

  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?

увы,реально. Жена училка без проблем снимает грн. в экв.>500 описано им же выше viewtopic.php?p=5451235#p5451235
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:47

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:59

  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?
asti
 
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  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження".

Ви про що?
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:06

  asti написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?

конечно. а на выходе даже не проверяют, все руки-ноги на месте или нет :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:13

  asti написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?


на пляж т.е. на песок проход запрещен (табличка: осторожно мины)
но в 10-15м от городского пляжа рестораны с площадками где стоят шезлонги и зонтики (и у многих есть бассейны)(загорай , купайся, душ и тд+ еще холодный коктейль принесут на столик)

пенсионеры (99% женщины за 70, есть и за 80)-расположились прямо на газоне между двумя ресторанами на своих карематах, есть народ на склонах (там где Труханов не успел застроить) каждый отдыхает как может
вне города есть "дикие пляжи", там тоже таблички про мины, но контроль меньше, если тянет рискнуть покупаться, то можно (я не пробовал, но лично видел, как смельчаки купали по быстрому 3-5 минут), хотя это не дает никакого кайфа (нелегальное купание)
побережье довольно большое , больше 120км (однозначно есть места где купаются , хотя риск есть)
prodigy
 
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