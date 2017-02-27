Додано: Нед 26 чер, 2022 13:13

asti написав: prodigy написав: Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать? ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать? А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж? А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?

на пляж т.е. на песок проход запрещен (табличка: осторожно мины)но в 10-15м от городского пляжа рестораны с площадками где стоят шезлонги и зонтики (и у многих есть бассейны)(загорай , купайся, душ и тд+ еще холодный коктейль принесут на столик)пенсионеры (99% женщины за 70, есть и за 80)-расположились прямо на газоне между двумя ресторанами на своих карематах, есть народ на склонах (там где Труханов не успел застроить) каждый отдыхает как можетвне города есть "дикие пляжи", там тоже таблички про мины, но контроль меньше, если тянет рискнуть покупаться, то можно (я не пробовал, но лично видел, как смельчаки купали по быстрому 3-5 минут), хотя это не дает никакого кайфа (нелегальное купание)побережье довольно большое , больше 120км (однозначно есть места где купаются , хотя риск есть)