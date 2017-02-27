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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9617961896199620>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:59

  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:06

  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження".

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:06

  asti написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?

конечно. а на выходе даже не проверяют, все руки-ноги на месте или нет :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:13

  asti написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?


на пляж т.е. на песок проход запрещен (табличка: осторожно мины)
но в 10-15м от городского пляжа рестораны с площадками где стоят шезлонги и зонтики (и у многих есть бассейны)(загорай , купайся, душ и тд+ еще холодный коктейль принесут на столик)

пенсионеры (99% женщины за 70, есть и за 80)-расположились прямо на газоне между двумя ресторанами на своих карематах, есть народ на склонах (там где Труханов не успел застроить) каждый отдыхает как может
вне города есть "дикие пляжи", там тоже таблички про мины, но контроль меньше, если тянет рискнуть покупаться, то можно (я не пробовал, но лично видел, как смельчаки купали по быстрому 3-5 минут), хотя это не дает никакого кайфа (нелегальное купание)
побережье довольно большое , больше 120км (однозначно есть места где купаются , хотя риск есть)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:44

  prodigy написав:
  asti написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?


на пляж т.е. на песок проход запрещен (табличка: осторожно мины)
но в 10-15м от городского пляжа рестораны с площадками где стоят шезлонги и зонтики (и у многих есть бассейны)(загорай , купайся, душ и тд+ еще холодный коктейль принесут на столик)

пенсионеры (99% женщины за 70, есть и за 80)-расположились прямо на газоне между двумя ресторанами на своих карематах, есть народ на склонах (там где Труханов не успел застроить) каждый отдыхает как может
вне города есть "дикие пляжи", там тоже таблички про мины, но контроль меньше, если тянет рискнуть покупаться, то можно (я не пробовал, но лично видел, как смельчаки купали по быстрому 3-5 минут), хотя это не дает никакого кайфа (нелегальное купание)
побережье довольно большое , больше 120км (однозначно есть места где купаются , хотя риск есть)

Яка вартість відвідування платних пляжів? А то багато букв і жодних цтфр. А форум фінансовий. До речі, на ПОХ жо обіду можна юуло купити бакс по 35,55. Наразі вже маємо 35,65
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:49

  prodigy написав:
  asti написав:
  prodigy написав:Investor_K ты реально тупой такие вопросы Успиху задавать?
А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?
на пляж т.е. на песок проход запрещен (табличка: осторожно мины)
но в 10-15м от городского пляжа рестораны с площадками где стоят шезлонги и зонтики (и у многих есть бассейны)(загорай , купайся, душ и тд+ еще холодный коктейль принесут на столик)

пенсионеры (99% женщины за 70, есть и за 80)-расположились прямо на газоне между двумя ресторанами на своих карематах, есть народ на склонах (там где Труханов не успел застроить) каждый отдыхает как может
вне города есть "дикие пляжи", там тоже таблички про мины, но контроль меньше, если тянет рискнуть покупаться, то можно (я не пробовал, но лично видел, как смельчаки купали по быстрому 3-5 минут), хотя это не дает никакого кайфа (нелегальное купание)
побережье довольно большое , больше 120км (однозначно есть места где купаются , хотя риск есть)
То есть по-вашему, ехать в Одессу "на море" нет смысла? Странно, мне отец говорил, что на Дельфине люди купаются и загорают несмотря на запреты, ещё и меня звал пару недель назад, мол, приезжай отдохнуть//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:
  prodigy написав:
  asti написав:А можно вам вопрос задать не по теме - в море уже пускают купаться или только на пляж?
на пляж т.е. на песок проход запрещен (табличка: осторожно мины)
но в 10-15м от городского пляжа рестораны с площадками где стоят шезлонги и зонтики (и у многих есть бассейны)(загорай , купайся, душ и тд+ еще холодный коктейль принесут на столик)

пенсионеры (99% женщины за 70, есть и за 80)-расположились прямо на газоне между двумя ресторанами на своих карематах, есть народ на склонах (там где Труханов не успел застроить) каждый отдыхает как может
вне города есть "дикие пляжи", там тоже таблички про мины, но контроль меньше, если тянет рискнуть покупаться, то можно (я не пробовал, но лично видел, как смельчаки купали по быстрому 3-5 минут), хотя это не дает никакого кайфа (нелегальное купание)
побережье довольно большое , больше 120км (однозначно есть места где купаются , хотя риск есть)
То есть по-вашему, ехать в Одессу "на море" нет смысла? Странно, мне отец говорил, что на Дельфине люди купаются и загорают несмотря на запреты, ещё и меня звал пару недель назад, мол, приезжай отдохнуть//)
Сенсу не було туди їхати на море і до бойових дій
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:32

  asti написав:
  prodigy написав:
на пляж т.е. на песок проход запрещен (табличка: осторожно мины)
но в 10-15м от городского пляжа рестораны с площадками где стоят шезлонги и зонтики (и у многих есть бассейны)(загорай , купайся, душ и тд+ еще холодный коктейль принесут на столик)

пенсионеры (99% женщины за 70, есть и за 80)-расположились прямо на газоне между двумя ресторанами на своих карематах, есть народ на склонах (там где Труханов не успел застроить) каждый отдыхает как может
вне города есть "дикие пляжи", там тоже таблички про мины, но контроль меньше, если тянет рискнуть покупаться, то можно (я не пробовал, но лично видел, как смельчаки купали по быстрому 3-5 минут), хотя это не дает никакого кайфа (нелегальное купание)
побережье довольно большое , больше 120км (однозначно есть места где купаются , хотя риск есть)
на Дельфине люди купаются и загорают несмотря на запреты, ещё и меня звал пару недель назад, мол, приезжай отдохнуть//)



ну что поделать если люди идиоты. ну пусть. только потом пусть не жалуются, что не будет ножек и ручек...
наверное эти же люди и на красный свет светофора постоянно едут/идут.
:?

п.с. хоть в городе потише, - меньше всякого понаехавшего быдла
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 чер, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Воскресенье, а растём помаленьку. Дыхание рынка ? или что то происходит ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:54

  alex_dvornichenko написав:Воскресенье, а растём помаленьку. Дыхание рынка ? или что то происходит ?

Ну так, "мелочи" ...

Позавчера ночью выпустили 50+ ракет по всей Украине
Вчера ночью вгатылы по Киеву ...
pesikot
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