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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9617961896199620
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 16:33

  Грйс-мэн написав:Модератор есть на форуме? Зашел почитать про курс валют, а тут...
пляжи, мины, рестораны...

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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:01

  alex_dvornichenko написав:Воскресенье, а растём помаленьку. Дыхание рынка ? или что то происходит ?

Реакция на истеричку из Одессы. Пока она не истерила можно было купить по 35,55. Сейчас уже 35,7
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:23

  Успіх написав:
  Visky написав:Невже так одразу і біжать наввипередки? А що, родичам не треба замовляти і чекати на готівку? Той же ПБ зараз декілька днів маринує, як мінімум, та й платіж більший за 50 т. може блоканути "до підтвердження"

Ну, знімати всі "100К" за раз, то мабуть, справді треба заказувати в касі "на завтра".
А так, як я своїй дружині казав знімати по 20К/день, то вона, що в банку/на касі, а що в банкоматі - знімає без проблем!
От і я про це, тобто відразу в день виплати, шаленого штурму обмінок не буде по технічним причинам, тож ця процедура розмивається принаймні на декілька днів.
  sergey_sryvkin написав:Ви про що?
Сотку в касі дають взагалі без замовлень, хоч кожного дня
Бакса в обмінках вистачає.
Райцентр ..
Так не кожна каса, не кожного банку і не кожного дня віддає. А в обговорюваному питанні йдеться про масове зняття. Уявіть, що до Вашої каси прийшли 10-теро за 100 т., а Ви 11-й, всім дасть? Тільки якщо випадково каса забита вільною грн.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Энергодар, 34:8—35,2, но все купюры 06 года, здесь вообще какая то истерия с долларом , новый старый, у менял разница доходит до 1 гр между синими и зелёными, в чем подвох не понятно.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дэн написав:в чем подвох не понятно.

в глупости...
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дэн написав:Энергодар, 34:8—35,2, но все купюры 06 года, здесь вообще какая то истерия с долларом , новый старый, у менял разница доходит до 1 гр между синими и зелёными, в чем подвох не понятно.

Вірогідно, навезли фальшивих (а-ля 2006) на фоні обмежених технічних можливостей з перевірки. Попит пересічних на купюри зразка 2006 р. зменшився.
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