RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9615961696179618
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 00:20

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:Ви про що?
Сотку в касі дають взагалі без замовлень, хоч кожного дня
Бакса в обмінках вистачає.
Райцентр ..
Так не кожна каса, не кожного банку і не кожного дня віддає. А в обговорюваному питанні йдеться про масове зняття. Уявіть, що до Вашої каси прийшли 10-теро за 100 т., а Ви 11-й, всім дасть? Тільки якщо випадково каса забита вільною грн.

Так мова ж була про їхні родини в тилу.
на передку звісно готівкі не буде
Про тил і мова
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 27.04.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:34

35.30-35.35/35.60-35.65
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11519
З нами з: 19.05.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4510 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:17

Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7538
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9615961696179618
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3079, 3080, 3081
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30808 31364759
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 00:30
wtf
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11205191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22528301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.