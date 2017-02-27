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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 чер, 2022 00:20
sergey_sryvkin написав: Visky написав: sergey_sryvkin написав:
Ви про що?
Сотку в касі дають взагалі без замовлень, хоч кожного дня
Бакса в обмінках вистачає.
Райцентр ..
Так не кожна каса, не кожного банку і не кожного дня віддає. А в обговорюваному питанні йдеться про масове зняття. Уявіть, що до Вашої каси прийшли 10-теро за 100 т., а Ви 11-й, всім дасть? Тільки якщо випадково каса забита вільною грн.
Так мова ж була про їхні родини в тилу.
на передку звісно готівкі не буде
Про тил і мова
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Додано: Пон 27 чер, 2022 07:34
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Додано: Пон 27 чер, 2022 08:17
Запорожье
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