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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 чер, 2022 00:20
sergey_sryvkin написав: Visky написав: sergey_sryvkin написав:
Ви про що?
Сотку в касі дають взагалі без замовлень, хоч кожного дня
Бакса в обмінках вистачає.
Райцентр ..
Так не кожна каса, не кожного банку і не кожного дня віддає. А в обговорюваному питанні йдеться про масове зняття. Уявіть, що до Вашої каси прийшли 10-теро за 100 т., а Ви 11-й, всім дасть? Тільки якщо випадково каса забита вільною грн.
Так мова ж була про їхні родини в тилу.
на передку звісно готівкі не буде
Про тил і мова
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Додано: Пон 27 чер, 2022 07:34
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Додано: Пон 27 чер, 2022 08:17
Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75
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Додано: Пон 27 чер, 2022 08:41
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75
Чуйка підказує, що буде дешевше
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:19
Investor_K написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75
Чуйка підказує, що буде дешевше
🇺🇸USD 35.65 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.75
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:58
Investor_K написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
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Чуйка підказує, що буде дешевше
Може чайка?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:30
Чарка. Жіночий алкоголізм не виліковний(с).
Попит є, існує думка, що винен вангователь від влади який каже, що будуть на днях відв'язувати офіційний курс і запроваджувати єдиний ринковий, він вважає що 40 усіх задовільнить[[[
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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