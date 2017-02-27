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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9614961596169617
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 00:20

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:Ви про що?
Сотку в касі дають взагалі без замовлень, хоч кожного дня
Бакса в обмінках вистачає.
Райцентр ..
Так не кожна каса, не кожного банку і не кожного дня віддає. А в обговорюваному питанні йдеться про масове зняття. Уявіть, що до Вашої каси прийшли 10-теро за 100 т., а Ви 11-й, всім дасть? Тільки якщо випадково каса забита вільною грн.

Так мова ж була про їхні родини в тилу.
на передку звісно готівкі не буде
Про тил і мова
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:34

35.30-35.35/35.60-35.65
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:17

Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:41

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75


Чуйка підказує, що буде дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:19

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75


Чуйка підказує, що буде дешевше

🇺🇸USD 35.65 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.75
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:58

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75
Чуйка підказує, що буде дешевше
Може чайка? :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:30

  asti написав:Може чайка? :) :)

Чарка. Жіночий алкоголізм не виліковний(с).
Попит є, існує думка, що винен вангователь від влади який каже, що будуть на днях відв'язувати офіційний курс і запроваджувати єдиний ринковий, він вважає що 40 усіх задовільнить[[[
somilitark
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