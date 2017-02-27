sergey_sryvkin написав:Ви про що? Сотку в касі дають взагалі без замовлень, хоч кожного дня Бакса в обмінках вистачає. Райцентр ..
Так не кожна каса, не кожного банку і не кожного дня віддає. А в обговорюваному питанні йдеться про масове зняття. Уявіть, що до Вашої каси прийшли 10-теро за 100 т., а Ви 11-й, всім дасть? Тільки якщо випадково каса забита вільною грн.
Так мова ж була про їхні родини в тилу. на передку звісно готівкі не буде
Чарка. Жіночий алкоголізм не виліковний(с). Попит є, існує думка, що винен вангователь від влади який каже, що будуть на днях відв'язувати офіційний курс і запроваджувати єдиний ринковий, він вважає що 40 усіх задовільнить[[[
Чарка. Жіночий алкоголізм не виліковний(с). Попит є, існує думка, що винен вангователь від влади який каже, що будуть на днях відв'язувати офіційний курс і запроваджувати єдиний ринковий, він вважає що 40 усіх задовільнить[[[
еще бы знать имя этого вангователя, а то в прошлый раз тоже интенсивно вкидывали про свободное плавание, хотя черным по белому было написано, что не на часі.