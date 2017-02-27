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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9615961696179618
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:40

  Moneta написав:Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993.
https://forbes.ua/static/storage/origin ... 981abe.jpg
М-дя, печаль...
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:48

  Moneta написав:Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993 році.

Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:06

⚡️Лидеры G7 договорились, что деньги от повышения пошлин на российский экспорт будут переданы Украине

Только США повысят тарифы на 570 групп российских товаров на сумму 2,3 млрд. долларов.

В прес-релизе Белого дома сказано, что президент США Джо Байден и другие лидеры G7 «будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, на помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия оплатит стоимость войны»
edvardd
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