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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:40
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asti
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Додано: Пон 27 чер, 2022 11:48
Moneta написав:
Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993 році.
Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.
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moveton
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:06
⚡️Лидеры G7 договорились, что деньги от повышения пошлин на российский экспорт будут переданы Украине
Только США повысят тарифы на 570 групп российских товаров на сумму 2,3 млрд. долларов.
В прес-релизе Белого дома сказано, что президент США Джо Байден и другие лидеры G7 «будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, на помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия оплатит стоимость войны»
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edvardd
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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