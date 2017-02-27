RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9616961796189619>
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:40

  Moneta написав:Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993.
https://forbes.ua/static/storage/origin ... 981abe.jpg
М-дя, печаль...
asti
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:48

  Moneta написав:Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993 році.

Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:06

⚡️Лидеры G7 договорились, что деньги от повышения пошлин на российский экспорт будут переданы Украине

Только США повысят тарифы на 570 групп российских товаров на сумму 2,3 млрд. долларов.

В прес-релизе Белого дома сказано, что президент США Джо Байден и другие лидеры G7 «будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, на помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия оплатит стоимость войны»
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7541
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:22

moveton
Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.

Нужно не путать компании и людей. Много кто сейчас перевел или в процессе перевода юридического лица за границу. Либо вводят деньги из-за границы уже за текущий месяц и далее. Это то что касается компаний, которые выплачивают галерные.
Что касается людей, давайте я в общем вам передам частичку экосистемы - 99% айтишной очень патриотичны. Мы платим налоги, донатим, но не более. То что приходит по ФОПу - остается на фопе до того момента, пока курс не отпустят. Это может продолжаться по моим ощущениям не более чем до сентября, т.к. далее у джуно-мидлов начнут заканчиваться запасы. Им придется менять с потерей в 20%. А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
3134ant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:58

  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
striped
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:59

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?

Payoneer.
kyk
 
Повідомлень: 961
З нами з: 24.01.12
Подякував: 157 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:06

  moveton написав:
  Moneta написав:Експорт 1\3 від довоєнного. Востаннє такі шоки були в 1992-1993 році.

Но IT уже больше, чем год назад. Даже удивительно, учитывая количество воплей, что всё IT сбежало на зарубежные счета.

ну порівняйте з лютим наприклад - вже не так радужно? ще це дані за квітень коли гусаки тільки почали кричати (бо фіксація курса на початку була здравою ідеєю, але ж не на завжди)

по факту з травня/червня процесс переходу на іноземні рахунки тільки розпочався - і нажаль зазвичай всі процесси не переробишь за тиждень, тому дивитесь в дінамікі і там ніфіга не збс

і чим більша компанія тим довше/складніше процесс, те що він йде не міттево не означає що його нема
gonzo
 
Повідомлень: 272
З нами з: 05.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:07

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?

5% тільки в грузії, а 5% + 18-25(в залежності від часу) вже дофіга країн
gonzo
 
Повідомлень: 272
З нами з: 05.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:08

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу был не очень объемным, выдано нового рефинанса было почти столько же, сколько возвращено старого. Наиболее крупный возврат был во вторник.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на внушительные 6.351 млрд. грн. (неделей ранее 5.398 млрд. грн.) Банки продолжили планомерно избавляться от слишком дорогого пассива.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 25.349 млрд. грн. (неделей ранее 30.948 млрд. грн.) Объем интервенций вернулся к привычному уровню.

НБУ на прошедшей неделе выкупил военные облигации на сумму 35 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд. грн. из планируемых 400. Думаю, что по достижению 400 будет начата новая программа.

Т.о. чистая эмиссия за неделю составила 3.3 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 36.346 млрд. грн,) Не слишком пугающая сумма в неделю, когда был выкуп облигаций.

С начала войны чистая эмиссия составила 8.357 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 250.295 млрд. грн. (неделей ранее 227.924 млрд. грн.) Почти без изменений. Сверхликвидность банковской системы усугубляется. Ситуация вполне ожидаемая, но не радует.

Расходы казначейства превысили доходы на 52.421 млрд. грн. (неделей ранее 41.783 млрд. грн.) Расходы серьезно выше обычных, но более половины этой суммы потрачено за один день, в среду, когда прошла эмиссия НБУ и прошли выплаты военным. Т.о. большую часть расходов можно отнести к нееженедельным.

За неделю было инкассировано 2.694 млрд. грн. (неделей ранее 0.075 млрд. грн.) Переток наличных в банки ускорился. Только к пятнице наметилась небольшая обналичка. Влияния выплат бойцам пока не видно.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,50;
Продал – 933,02.
Продажа меньше, чем неделей ранее, но все еще выглядит весьма внушительно. Похоже, это новый нормальный уровень. На фоне участившихся сообщений о предоставлении нам помощи это выглядит приемлемо.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6531
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5478 раз.
Подякували: 16836 раз.
 
Профіль
51
27
31
2
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:29

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?


Вам уже ответили как пример, на самом деле веер разнообразия есть более.
Но главное в вашем сообщении именно второй вопрос. Потому что я уверен на 100% что скоро с лавочкой в 5% мы попрощаемся, и надеюсь не сразу на 18%. А это уже будет серьезное подспорье всем кто планировал примерить шкуру иммигранта и уйти от налогового резидентства.
3134ant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9616961796189619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3080, 3081, 3082
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30810 31382862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 10:04
airmax78
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11214102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22528359
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1568)
27.06.2022 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.