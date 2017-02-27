Додано: Пон 27 чер, 2022 13:08

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу был не очень объемным, выдано нового рефинанса было почти столько же, сколько возвращено старого. Наиболее крупный возврат был во вторник.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на внушительные 6.351 млрд. грн. (неделей ранее 5.398 млрд. грн.) Банки продолжили планомерно избавляться от слишком дорогого пассива.



В результате операций на МБ было изъято из оборота 25.349 млрд. грн. (неделей ранее 30.948 млрд. грн.) Объем интервенций вернулся к привычному уровню.



НБУ на прошедшей неделе выкупил военные облигации на сумму 35 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд. грн. из планируемых 400. Думаю, что по достижению 400 будет начата новая программа.



Т.о. чистая эмиссия за неделю составила 3.3 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 36.346 млрд. грн,) Не слишком пугающая сумма в неделю, когда был выкуп облигаций.



С начала войны чистая эмиссия составила 8.357 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 250.295 млрд. грн. (неделей ранее 227.924 млрд. грн.) Почти без изменений. Сверхликвидность банковской системы усугубляется. Ситуация вполне ожидаемая, но не радует.



Расходы казначейства превысили доходы на 52.421 млрд. грн. (неделей ранее 41.783 млрд. грн.) Расходы серьезно выше обычных, но более половины этой суммы потрачено за один день, в среду, когда прошла эмиссия НБУ и прошли выплаты военным. Т.о. большую часть расходов можно отнести к нееженедельным.



За неделю было инкассировано 2.694 млрд. грн. (неделей ранее 0.075 млрд. грн.) Переток наличных в банки ускорился. Только к пятнице наметилась небольшая обналичка. Влияния выплат бойцам пока не видно.



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, под критический импорт.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,50;

Продал – 933,02.

Продажа меньше, чем неделей ранее, но все еще выглядит весьма внушительно. Похоже, это новый нормальный уровень. На фоне участившихся сообщений о предоставлении нам помощи это выглядит приемлемо.