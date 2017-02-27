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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9616961796189619
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:57

  3134ant написав:Что касается людей, давайте я в общем вам передам частичку экосистемы - 99% айтишной очень патриотичны.

Я тоже к ИТ ФЛП (в том числе и тем, кто получает валюту на свои счета) имею прямое отношение, поэтому вижу про них не только новости :) По моим знакомым, не очень-то там с патриотизмом. И на 2% с 5% переходят. И серьёзно задумываются о получении выручки на зарубежный счёт. Дело тормозится больше ленью. Будем на график посмотреть к сентябрю-октябрю. Верю, что просядет в разы.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  moveton написав:По моим знакомым, не очень-то там с патриотизмом. И на 2% с 5% переходят.

Якесь убоге дно ті ваші знайомі, я навіть не чув, навіть по знаймим знайомих, щоб хтось з ІТ опустився до того, щоб перейти на 2%
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:23

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............27.06.2022.........28.06.2022
дата розрахунку...........24.06.2022..........27.06.2022
Євро..............................30,7674...............30,9122...+0.47%
Долар США...................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0567 (вчера 1.0517).

Индекс доллара DXY в 15-00 104.07 (вчера 104.42)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так сделали же возможность платить фопам 2% прямо в дии, нужно только указать сумму
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:57

  Alex2007 написав:
  somilitark написав:
  asti написав:Може чайка? :) :)

Чарка. Жіночий алкоголізм не виліковний(с).
Попит є, існує думка, що винен вангователь від влади який каже, що будуть на днях відв'язувати офіційний курс і запроваджувати єдиний ринковий, він вважає що 40 усіх задовільнить[[[



еще бы знать имя этого вангователя, а то в прошлый раз тоже интенсивно вкидывали про свободное плавание, хотя черным по белому было написано, что не на часі.

Орищак.

А тим часом готівка почала знижуватись, приблизно на 8-10 копійок, але вниз)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:07

  Faceless написав:Якесь убоге дно ті ваші знайомі, я навіть не чув, навіть по знаймим знайомих, щоб хтось з ІТ опустився до того, щоб перейти на 2%

Тут недельку назад пролетала новость, где безапелляционно заявили, что прям всё IT уже на 2% перешло. Там почему-то никто не возражал.

  wtf написав:так сделали же возможность платить фопам 2% прямо в дии, нужно только указать сумму

Перейти не сложно. Но всё же нужно некоторое движение совершить. И что-то было, что после этого платить налоги и сдавать отчётность нужно уже раз в месяц, а не в квартал.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:28

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.5/37.75

USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.55/37.8
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.55/37.8


Цікаво. Дешевше буде?
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:50

somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.
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