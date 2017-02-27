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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9617961896199620
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:20

  striped написав:
  3134ant написав: А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.


Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?

5% + ЕСВ + 20% - да полно таких стран.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:22

2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»

https://news.finance.ua/ua/chy-dopomih- ... lidzhennya
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:26

  alibob написав:2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»

https://news.finance.ua/ua/chy-dopomih- ... lidzhennya

Сильпо )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alibob написав:2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»

Я би так сильно не іронізував, там колосальні збитки завдяки мародерству та фізичному знищенню майна, приміщень, товару - просто колосальні.
Василь-Рівне
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