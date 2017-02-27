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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:20
striped написав: 3134ant написав:
А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
5% + ЕСВ + 20% - да полно таких стран.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 18:22
2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»https://news.finance.ua/ua/chy-dopomih- ... lidzhennya
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Додано: Пон 27 чер, 2022 18:26
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:10
alibob написав:
2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»
Я би так сильно не іронізував, там колосальні збитки завдяки мародерству та фізичному знищенню майна, приміщень, товару - просто колосальні.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
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