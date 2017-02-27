Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:20
striped написав: 3134ant написав:
А потеря 20% это не донат ЗСУ 20% я вам скажу, слишком разный эмоциональный фон. И станет вопрос о том чтобы уходить туда же, куда и юр.лица.
Главный вопрос - куда? Где можно получить аналогичную налоговую ставку?
5% + ЕСВ + 20% - да полно таких стран.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 18:22
2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»
https://news.finance.ua/ua/chy-dopomih- ... lidzhennya
alibob
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Додано: Пон 27 чер, 2022 18:26
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:10
alibob написав:
2% - самі "бідні" - «Епіцентр», «Нова лінія», JYSK, «Антошка», «Інтерхім», «Галнафтохім» та «Інтертоп»
Я би так сильно не іронізував, там колосальні збитки завдяки мародерству та фізичному знищенню майна, приміщень, товару - просто колосальні.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:20
alex_dvornichenko написав:
Сильпо )
Маразм.
Перевести крупных торгашей с неслабой маржой на 2% - это реально 80й левел от управленцев-самокатчиков.
antey1969
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:22
Не читайте газет радянських. Краще дивіться в чеки. Як було 20% пдв так і залишилось. При 2% ставці - пдв немає. Тому робимо висновок що ніхто ні на що не перейшов
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:30
antey1969 написав: alex_dvornichenko написав:
Сильпо )
Маразм.
Перевести крупных торгашей с неслабой маржой на 2% - это реально 80й левел от управленцев-самокатчиков.
а неслабая маржа - это сколько в %?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 20:04
Банки вклали у депозитні сертифікати Нацбанку рекордні 207 мільярдів
https://biz.censor.net/n3350505https:// ... _milyardiv
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Додано: Пон 27 чер, 2022 20:17
antey1969 написав:
Маразм.
Перевести крупных торгашей с неслабой маржой на 2% - это реально 80й левел от управленцев-самокатчиков.
Ну такое...если бы пи-сы рашисты не напали, то не было бы нужды. Кстати много торговых сетей потеряли свои РЦ забитые товаром....рашисты расхерячили, погуглите кому интересно. Так что самокатчики крутятся как уж на сковородке, что бы в данной ситуации помочь бизнесу. А стабильная работа РЦ - это продуктовая безопасность, или как по другому мегаполисы кормить ? Провинция в целом пропетляет за счёт подвальных запасов и огородиков.
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 27 чер, 2022 20:21
antey1969 написав:
Маразм.
Перевести крупных торгашей с неслабой маржой на 2% - это реально 80й левел от управленцев-самокатчиков.
Где твоя торговая сеть? Или свистеть не мешки ворочать???
St/2
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