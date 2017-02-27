Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня. Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д. Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня. Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д. Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
это все выражается в цифрах, и в конечном итоге не супер - нормальная бизнес доходность. Вы не забывайте, что если говорит о продуктовых сетях - есть АТБ, который не дает остальным сильно зарабатывать;) у АТБ отсрочка месяц
в Антошке возможно маржа и 50% - так извините меня, какая оборачиваемость у игрушек? а в текущее время?
то, что Вы говорите - это стандартные набросы, что сети зажрались, на самом деле - обычный бизнес.
Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня. Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д. Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
Может мой опыт нерелевантен, но в сильпо сейчас и ассортимент получше, и цены, по сравнению с "магазинами у дома", которые непонятно где берут товар (о налогах там вообще только шепотом). АТБ хожу меньше, стало немного дороже вроде, но не катастрофически. Так что ритейлеры разделяют профит от налоговых послаблений с клиентами, а не всё себе загребают
шо и требовалось доказать (с) ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.
шо и требовалось доказать (с) ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.
скажу больше, гос.банки, которых минфин нагнул купить военные овгз, продают их с дисконтом 2-3-4% для чего? для того чтобы кридитовать? нет чтобы заработать на депосертификатах НБУ