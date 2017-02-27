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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9618961996209621
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:24

  St/2 написав:
  antey1969 написав:Маразм.
Перевести крупных торгашей с неслабой маржой на 2% - это реально 80й левел от управленцев-самокатчиков.

Где твоя торговая сеть? Или свистеть не мешки ворочать???


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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:26

prodigy
Сколько тысяч человек работает?
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:35

  Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?

Там своя кухня.
Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д.
Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:56

  antey1969 написав:
  Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?

Там своя кухня.
Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д.
Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.

это все выражается в цифрах, и в конечном итоге не супер - нормальная бизнес доходность. Вы не забывайте, что если говорит о продуктовых сетях - есть АТБ, который не дает остальным сильно зарабатывать;) у АТБ отсрочка месяц

в Антошке возможно маржа и 50% - так извините меня, какая оборачиваемость у игрушек?
а в текущее время?

то, что Вы говорите - это стандартные набросы, что сети зажрались, на самом деле - обычный бизнес.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:59

  antey1969 написав:
  Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?

Там своя кухня.
Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д.
Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.

Может мой опыт нерелевантен, но в сильпо сейчас и ассортимент получше, и цены, по сравнению с "магазинами у дома", которые непонятно где берут товар (о налогах там вообще только шепотом).
АТБ хожу меньше, стало немного дороже вроде, но не катастрофически.
Так что ритейлеры разделяют профит от налоговых послаблений с клиентами, а не всё себе загребают
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:01

  jump написав:Банки вклали у депозитні сертифікати Нацбанку рекордні 207 мільярдів

https://biz.censor.net/n3350505https:// ... _milyardiv

шо и требовалось доказать (с)
ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:54

  St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?


With about 51,000 employees worldwide, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:58

  she_ne_investor написав:
  jump написав:Банки вклали у депозитні сертифікати Нацбанку рекордні 207 мільярдів

https://biz.censor.net/n3350505https:// ... _milyardiv

шо и требовалось доказать (с)
ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.


скажу больше,
гос.банки, которых минфин нагнул купить военные овгз, продают их с дисконтом 2-3-4%
для чего? для того чтобы кридитовать? нет
чтобы заработать на депосертификатах НБУ
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