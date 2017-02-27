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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9619962096219622
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44

  St/2 написав:
  prodigy написав:
  St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?


With about 51,000 employees worldwide, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.

И почему эта сеть не работает в такой сладкой Украине?
И какое отношение эта сеть имеет к сильпо???


каким оборазом вы притянули сюда Сельпо?

это был намек на @немца (antey1969)
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