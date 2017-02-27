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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44
St/2 написав: prodigy написав: St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?
With about 51,000 employees worldwide
, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.
И почему эта сеть не работает в такой сладкой Украине?
И какое отношение эта сеть имеет к сильпо???
каким оборазом вы притянули сюда Сельпо?
это был намек на @немца (antey1969
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:13
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:20
Вітаю з днем конституції України!
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