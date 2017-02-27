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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9619962096219622
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44

  St/2 написав:
  prodigy написав:
  St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?


With about 51,000 employees worldwide, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.

И почему эта сеть не работает в такой сладкой Украине?
И какое отношение эта сеть имеет к сильпо???


каким оборазом вы притянули сюда Сельпо?

это был намек на @немца (antey1969)
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:13

35.45-35.50/35.65-35.70
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:06

  75stasstas75 написав:somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.

Я сподіваюсь вам сьогодні вже відніше? Чи показати предмет більш детально?

Ринок почав працювати дуже вузько.
Столиця 35.40 на 35.48.
Це добрий знак, всіх все влаштовує, тільки знедолені програмісти лякають тим, що кудись втічуть.
somilitark
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  #<1 ... 9619962096219622
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