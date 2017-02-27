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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44
St/2 написав: prodigy написав: St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?
With about 51,000 employees worldwide
, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.
И почему эта сеть не работает в такой сладкой Украине?
И какое отношение эта сеть имеет к сильпо???
каким оборазом вы притянули сюда Сельпо?
это был намек на @немца (antey1969
)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:13
35.45-35.50/35.65-35.70
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:20
Вітаю з днем конституції України!
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:06
75stasstas75 написав:somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.
Я сподіваюсь вам сьогодні вже відніше? Чи показати предмет більш детально?
Ринок почав працювати дуже вузько.
Столиця 35.40 на 35.48.
Це добрий знак, всіх все влаштовує, тільки знедолені програмісти лякають тим, що кудись втічуть.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:52
Київ вже працює 32 на 40.
Рокетчики взяли паузу у нагнітанні?)))
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:09
somilitark написав:
Київ вже працює 32 на 40.
Рокетчики взяли паузу у нагнітанні?)))
працює ЗВР
зі швидкістю 1 ярд$/тиждень
питання що ці бездарі будуть робити, коли таки спалять його (десь восени)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:35
Moneta написав: somilitark написав:
Київ вже працює 32 на 40.
Рокетчики взяли паузу у нагнітанні?)))
працює ЗВР
зі швидкістю 1 ярд$/тиждень
)
Справжні клоуни зробили з 8 до 28 на рівному місці, а зараз влада дійсно воює, а не грає в ігру хто більше роздерибанить, після деокупації і передачі 310 ярдів від бензоколонки буде легше, а поки нам наливає розвинений світ скільки треба, по-моєму все аж занадто просто)))
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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