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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44
St/2 написав: prodigy написав: St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?
With about 51,000 employees worldwide
, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.
И почему эта сеть не работает в такой сладкой Украине?
И какое отношение эта сеть имеет к сильпо???
каким оборазом вы притянули сюда Сельпо?
это был намек на @немца (antey1969
)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:13
35.45-35.50/35.65-35.70
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:20
Вітаю з днем конституції України!
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:06
75stasstas75 написав:somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.
Я сподіваюсь вам сьогодні вже відніше? Чи показати предмет більш детально?
Ринок почав працювати дуже вузько.
Столиця 35.40 на 35.48.
Це добрий знак, всіх все влаштовує, тільки знедолені програмісти лякають тим, що кудись втічуть.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:52
Київ вже працює 32 на 40.
Рокетчики взяли паузу у нагнітанні?)))
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:09
somilitark написав:
Київ вже працює 32 на 40.
Рокетчики взяли паузу у нагнітанні?)))
працює ЗВР
зі швидкістю 1 ярд$/тиждень
питання що ці бездарі будуть робити, коли таки спалять його (десь восени)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:35
Moneta написав: somilitark написав:
Київ вже працює 32 на 40.
Рокетчики взяли паузу у нагнітанні?)))
працює ЗВР
зі швидкістю 1 ярд$/тиждень
)
Справжні клоуни зробили з 8 до 28 на рівному місці, а зараз влада дійсно воює, а не грає в ігру хто більше роздерибанить, після деокупації і передачі 310 ярдів від бензоколонки буде легше, а поки нам наливає розвинений світ скільки треба, по-моєму все аж занадто просто)))
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:10
somilitark написав: Moneta написав: somilitark написав:
Київ вже працює 32 на 40.
Рокетчики взяли паузу у нагнітанні?)))
працює ЗВР
зі швидкістю 1 ярд$/тиждень
)
Справжні клоуни зробили з 8 до 28 на рівному місці, а зараз влада дійсно воює, а не грає в ігру хто більше роздерибанить, після деокупації і передачі 310 ярдів від бензоколонки буде легше, а поки нам наливає розвинений світ скільки треба, по-моєму все аж занадто просто)))
🗓С 24 февраля по 22 июня по наполнению Бюджета главными источниками денег были:
(1)💰Налоги + таможня + дивиденды госпредприятий около: около 310 млрд
(*ориентировочно, если результат за июнь будет 60-70 млрд)
(2) 🏦Нацбанк: купил ОВГЗ на 190 млрд и еще 19 млрд прибыли перечислил в Бюджет = 209 млрд
(3) 🌍Гранты и кредиты. Все доноры (МВФ, ЕС, США, Канада, Мировой банк) пока чуть более 200 млрд.
(4) 📈Покупка «военных ОВГЗ» банками и физлицами всего 107 млрд
Розповідді про наливають скільки треба оптімістичні - але легко перевіряються, нажаль ні - і ми справді палимо резерви/друкуємо гривню та щіпаемо експорт щоб хтось собі хбокса льготного купив, чи бакса по 32/35(за кордоном/у нас)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:12
somilitark написав:
Київ вже працює 32 на 4
Тока що купил по 35-40.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:02
somilitark написав:
після деокупації і передачі 310 ярдів від бензоколонки буде легше
золото Полуботка - 2
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