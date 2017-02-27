Успіх
Итог видео.
Майте совiсть
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:03
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:30
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.06.2022.........29.06.2022
дата розрахунку.............27.06.2022..........28.06.2022
Євро................................30,9122...............30,9151...+0.01%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0567 (вчера 1.0567).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (вчера 104.07)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 092 088 651,98 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 70 дней - 9,5% - 306 857 323,17 грн;
- до 11.01.2023 - 196 дней - 10% - 30 054 198,72 грн;
- до 25.10.2023 - 483 дня - 11,5% - 12 606 612,10 грн;
- до 29.12.2022 - 183 дня - 3.5% - $46 433 765,40;
- до 22.06.2023 - 358 дней - 3.7% - $13 131 316,62.
Удовлетворены все заявки.
Результат очень скромен.
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Питаннячко: чому на Міняйло хтось торгує ₚублем, що відбувається?
Додано: Вів 28 чер, 2022 16:17
Результат нормальний і навіть високий для таких ставок. Дивним він був 2 минулих аукціона. В змушуванні банків купувати є межа. Цікаво, коли Мінфін вже не витримає і відійде від річої середньої ставки. Думаю, при таких результатах це має бути
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