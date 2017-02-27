RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9620962196229623
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:29

Успіх
Итог видео.
Майте совiсть
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11166
З нами з: 02.09.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:30

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.06.2022.........29.06.2022
дата розрахунку.............27.06.2022..........28.06.2022
Євро................................30,9122...............30,9151...+0.01%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0567 (вчера 1.0567).

Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (вчера 104.07)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 092 088 651,98 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 70 дней - 9,5% - 306 857 323,17 грн;
- до 11.01.2023 - 196 дней - 10% - 30 054 198,72 грн;
- до 25.10.2023 - 483 дня - 11,5% - 12 606 612,10 грн;
- до 29.12.2022 - 183 дня - 3.5% - $46 433 765,40;
- до 22.06.2023 - 358 дней - 3.7% - $13 131 316,62.

Удовлетворены все заявки.
Результат очень скромен.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6533
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5480 раз.
Подякували: 16843 раз.
 
Профіль
51
27
31
2
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Питаннячко: чому на Міняйло хтось торгує ₚублем, що відбувається?
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 01.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:17

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 092 088 651,98 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 70 дней - 9,5% - 306 857 323,17 грн;
- до 11.01.2023 - 196 дней - 10% - 30 054 198,72 грн;
- до 25.10.2023 - 483 дня - 11,5% - 12 606 612,10 грн;
- до 29.12.2022 - 183 дня - 3.5% - $46 433 765,40;
- до 22.06.2023 - 358 дней - 3.7% - $13 131 316,62.

Удовлетворены все заявки.
Результат очень скромен.
Результат нормальний і навіть високий для таких ставок. Дивним він був 2 минулих аукціона. В змушуванні банків купувати є межа. Цікаво, коли Мінфін вже не витримає і відійде від річої середньої ставки. Думаю, при таких результатах це має бути
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 856
З нами з: 27.04.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:


вообще непонятно для кого сейчас держат карточные курсы ниже реального чр курса, способствуя вымыванию звр - у нас же нбу последнее время жалуется;
откуда до сих пор за границей у людей гривна, чтоб за нее покупать товары в иностранных магазинах - ведь для них же вроде как держат карточный курс.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3515
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1724 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:14

Alex2007 Думаю, саме банкам вигідна ця різниця, щоб підтримувати конвертаційний обіг, з якого вони мають прибуток на різниці курсів і на комісіях
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 856
З нами з: 27.04.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:17

Alex2007
банки цю валюту отримують від НБУ, вгадайте по якому курсу
і по якому курсу потім продають клієнтам
і яким ринковий курс в касі банку/обмінках
віримо і нашу перемогу у війні, і тоді цю тему грошей з повітря ще мають дослідити відповідні органи

так само як і тему депсертифікатів по 23% при депозитах по 6-7%... в когось здається щось не репне навіть під час війни..
R12
 
Повідомлень: 13
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:37

Запорожье
USD/UAH 35.5/35.7
EUR/UAH 37.4/37.7
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7543
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:53

Безработица


👥Опросы:
- Агентство Gradus – на 23 мая без работы остаются 35% опрошенных (показатель меньше, чем в апреле, но выше, чем в марте). 59% заявили, что у них есть работа, хотя еще в марте этот показатель составлял 62%.
- Тот же Gradus в июне определил, что второй ключевой потребностью украинцев после денег сейчас является доступ к работе – это важно для 38% опрошенных (вместе с тем, показатель снизился по сравнению с маем, даже для критических категорий внутренних и внешних мигрантов)
- По опросу ЕБА представителей МСБ в мае: по сравнению с мартом предприятия возобновляют работу (всего 17% не работают против 42% в марте), но больше компаний увольняют сотрудников (12% против 8%) и больше сокращают зарплаты (32% против 19%)
- Опрос ЕБА крупных компаний: в мае 47% компаний работает в полном объеме (против 17% в марте), 63% компаний продолжают выплачивать зарплаты в полном объеме. Вместе с тем, 13% сократили зарплаты (против 3% в марте), 4% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 8% провели сокращения (против 1% в марте).
- Advanter Group провёл опрос МСБ в конце мая- начале июня. Доля уже сокращённого персонала 20%
-Самый свежий опрос бизнеса Американской торговой палатой в июне: 60% компаний полностью восстановили работу, 82% продолжают выплачивать полные зарплаты, 16% сократили зарплаты, а 2% их не платят. При этом, 34% компаний, которые планируют продолжать работать в Украине до конца года, планируют сокращать расходы, а 40% тех, кто планирует уменьшать деятельность, будут сокращать штат.

📈Тенденция к дефициту работы сильно прослеживается по агрегаторам вакансий.
Соотношение резюме на вакансию выросло в 4 раза:
- Robota.ua: на конец июня на 1 новую вакансию в системе приходится в среднем 15 кандидатов (год назад показатель был 4 резюме на новую вакансию)
- Work.ua: на одну новую вакансию приходится 9 кандидатов (год назад было в среднем 2 кандидата).
.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13506
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9620962196229623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3081, 3082, 3083
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30820 31530379
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 15:22
airmax78
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11269478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22528688
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1632)
28.06.2022 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.