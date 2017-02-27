|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:29
Успіх
Итог видео.
Майте совiсть
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11166
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:30
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.06.2022.........29.06.2022
дата розрахунку.............27.06.2022..........28.06.2022
Євро................................30,9122...............30,9151...+0.01%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0567 (вчера 1.0567).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (вчера 104.07)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 092 088 651,98 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 70 дней - 9,5% - 306 857 323,17 грн;
- до 11.01.2023 - 196 дней - 10% - 30 054 198,72 грн;
- до 25.10.2023 - 483 дня - 11,5% - 12 606 612,10 грн;
- до 29.12.2022 - 183 дня - 3.5% - $46 433 765,40;
- до 22.06.2023 - 358 дней - 3.7% - $13 131 316,62.
Удовлетворены все заявки.
Результат очень скромен.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6533
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5480 раз.
- Подякували: 16843 раз.
-
- Профіль
-
51
27
31
2
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:55
Питаннячко: чому на Міняйло хтось торгує ₚублем, що відбувається?
-
Delta7
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 01.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 16:17
Сибарит написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 092 088 651,98
грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 70 дней - 9,5% - 306 857 323,17 грн;
- до 11.01.2023 - 196 дней - 10% - 30 054 198,72 грн;
- до 25.10.2023 - 483 дня - 11,5% - 12 606 612,10 грн;
- до 29.12.2022 - 183 дня - 3.5% - $46 433 765,40;
- до 22.06.2023 - 358 дней - 3.7% - $13 131 316,62.
Удовлетворены все заявки.
Результат очень скромен.
Результат нормальний і навіть високий для таких ставок. Дивним він був 2 минулих аукціона. В змушуванні банків купувати є межа. Цікаво, коли Мінфін вже не витримає і відійде від річої середньої ставки. Думаю, при таких результатах це має бути
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 856
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:09
Успіх написав:
вообще непонятно для кого сейчас держат карточные курсы ниже реального чр курса, способствуя вымыванию звр - у нас же нбу последнее время жалуется;
откуда до сих пор за границей у людей гривна, чтоб за нее покупать товары в иностранных магазинах - ведь для них же вроде как держат карточный курс.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3515
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1724 раз.
- Подякували: 1575 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:14
Alex2007 Думаю, саме банкам вигідна ця різниця, щоб підтримувати конвертаційний обіг, з якого вони мають прибуток на різниці курсів і на комісіях
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 856
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:17
Alex2007
банки цю валюту отримують від НБУ, вгадайте по якому курсу
і по якому курсу потім продають клієнтам
і яким ринковий курс в касі банку/обмінках
віримо і нашу перемогу у війні, і тоді цю тему грошей з повітря ще мають дослідити відповідні органи
так само як і тему депсертифікатів по 23% при депозитах по 6-7%... в когось здається щось не репне навіть під час війни..
-
R12
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 16.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:37
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.7
EUR/UAH 37.4/37.7
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7543
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:53
👥Опросы:
- Агентство Gradus – на 23 мая без работы остаются 35% опрошенных (показатель меньше, чем в апреле, но выше, чем в марте). 59% заявили, что у них есть работа, хотя еще в марте этот показатель составлял 62%.
- Тот же Gradus в июне определил, что второй ключевой потребностью украинцев после денег сейчас является доступ к работе – это важно для 38% опрошенных (вместе с тем, показатель снизился по сравнению с маем, даже для критических категорий внутренних и внешних мигрантов)
- По опросу ЕБА представителей МСБ в мае: по сравнению с мартом предприятия возобновляют работу (всего 17% не работают против 42% в марте), но больше компаний увольняют сотрудников (12% против 8%) и больше сокращают зарплаты (32% против 19%)
- Опрос ЕБА крупных компаний: в мае 47% компаний работает в полном объеме (против 17% в марте), 63% компаний продолжают выплачивать зарплаты в полном объеме. Вместе с тем, 13% сократили зарплаты (против 3% в марте), 4% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 8% провели сокращения (против 1% в марте).
- Advanter Group провёл опрос МСБ в конце мая- начале июня. Доля уже сокращённого персонала 20%
-Самый свежий опрос бизнеса Американской торговой палатой в июне: 60% компаний полностью восстановили работу, 82% продолжают выплачивать полные зарплаты, 16% сократили зарплаты, а 2% их не платят. При этом, 34% компаний, которые планируют продолжать работать в Украине до конца года, планируют сокращать расходы, а 40% тех, кто планирует уменьшать деятельность, будут сокращать штат.
📈Тенденция к дефициту работы сильно прослеживается по агрегаторам вакансий.
Соотношение резюме на вакансию выросло в 4 раза:
- Robota.ua: на конец июня на 1 новую вакансию в системе приходится в среднем 15 кандидатов (год назад показатель был 4 резюме на новую вакансию)
- Work.ua: на одну новую вакансию приходится 9 кандидатов (год назад было в среднем 2 кандидата).
.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13506
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2033 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30820
|31530392
|
|
|1609
|11269478
|
|
|7972
|22528688
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|