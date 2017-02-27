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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:29
Успіх
Итог видео.
Майте совiсть
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:30
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.06.2022.........29.06.2022
дата розрахунку.............27.06.2022..........28.06.2022
Євро................................30,9122...............30,9151...+0.01%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0567 (вчера 1.0567).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (вчера 104.07)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 092 088 651,98 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 70 дней - 9,5% - 306 857 323,17 грн;
- до 11.01.2023 - 196 дней - 10% - 30 054 198,72 грн;
- до 25.10.2023 - 483 дня - 11,5% - 12 606 612,10 грн;
- до 29.12.2022 - 183 дня - 3.5% - $46 433 765,40;
- до 22.06.2023 - 358 дней - 3.7% - $13 131 316,62.
Удовлетворены все заявки.
Результат очень скромен.
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Сибарит
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:55
Питаннячко: чому на Міняйло хтось торгує ₚублем, що відбувається?
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Delta7
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:17
Сибарит написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 092 088 651,98
грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 70 дней - 9,5% - 306 857 323,17 грн;
- до 11.01.2023 - 196 дней - 10% - 30 054 198,72 грн;
- до 25.10.2023 - 483 дня - 11,5% - 12 606 612,10 грн;
- до 29.12.2022 - 183 дня - 3.5% - $46 433 765,40;
- до 22.06.2023 - 358 дней - 3.7% - $13 131 316,62.
Удовлетворены все заявки.
Результат очень скромен.
Результат нормальний і навіть високий для таких ставок. Дивним він був 2 минулих аукціона. В змушуванні банків купувати є межа. Цікаво, коли Мінфін вже не витримає і відійде від річої середньої ставки. Думаю, при таких результатах це має бути
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Visky
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:09
Успіх написав:
вообще непонятно для кого сейчас держат карточные курсы ниже реального чр курса, способствуя вымыванию звр - у нас же нбу последнее время жалуется;
откуда до сих пор за границей у людей гривна, чтоб за нее покупать товары в иностранных магазинах - ведь для них же вроде как держат карточный курс.
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Alex2007
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:14
Alex2007 Думаю, саме банкам вигідна ця різниця, щоб підтримувати конвертаційний обіг, з якого вони мають прибуток на різниці курсів і на комісіях
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Visky
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:17
Alex2007
банки цю валюту отримують від НБУ, вгадайте по якому курсу
і по якому курсу потім продають клієнтам
і яким ринковий курс в касі банку/обмінках
віримо і нашу перемогу у війні, і тоді цю тему грошей з повітря ще мають дослідити відповідні органи
так само як і тему депсертифікатів по 23% при депозитах по 6-7%... в когось здається щось не репне навіть під час війни..
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R12
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:37
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.7
EUR/UAH 37.4/37.7
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edvardd
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:53
👥Опросы:
- Агентство Gradus – на 23 мая без работы остаются 35% опрошенных (показатель меньше, чем в апреле, но выше, чем в марте). 59% заявили, что у них есть работа, хотя еще в марте этот показатель составлял 62%.
- Тот же Gradus в июне определил, что второй ключевой потребностью украинцев после денег сейчас является доступ к работе – это важно для 38% опрошенных (вместе с тем, показатель снизился по сравнению с маем, даже для критических категорий внутренних и внешних мигрантов)
- По опросу ЕБА представителей МСБ в мае: по сравнению с мартом предприятия возобновляют работу (всего 17% не работают против 42% в марте), но больше компаний увольняют сотрудников (12% против 8%) и больше сокращают зарплаты (32% против 19%)
- Опрос ЕБА крупных компаний: в мае 47% компаний работает в полном объеме (против 17% в марте), 63% компаний продолжают выплачивать зарплаты в полном объеме. Вместе с тем, 13% сократили зарплаты (против 3% в марте), 4% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 8% провели сокращения (против 1% в марте).
- Advanter Group провёл опрос МСБ в конце мая- начале июня. Доля уже сокращённого персонала 20%
-Самый свежий опрос бизнеса Американской торговой палатой в июне: 60% компаний полностью восстановили работу, 82% продолжают выплачивать полные зарплаты, 16% сократили зарплаты, а 2% их не платят. При этом, 34% компаний, которые планируют продолжать работать в Украине до конца года, планируют сокращать расходы, а 40% тех, кто планирует уменьшать деятельность, будут сокращать штат.
📈Тенденция к дефициту работы сильно прослеживается по агрегаторам вакансий.
Соотношение резюме на вакансию выросло в 4 раза:
- Robota.ua: на конец июня на 1 новую вакансию в системе приходится в среднем 15 кандидатов (год назад показатель был 4 резюме на новую вакансию)
- Work.ua: на одну новую вакансию приходится 9 кандидатов (год назад было в среднем 2 кандидата).
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vitaliian
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:27
Visky написав:Alex2007
Думаю, саме банкам вигідна ця різниця, щоб підтримувати конвертаційний обіг, з якого вони мають прибуток на різниці курсів і на комісіях
До речі, це досить істотне джерело прибутків банків, тому вони не зацікавлені в єдиному ринковому курсі, й будуть впиратися змінам, з можливою стимуляцією керівників НБУ, і мабуть ще не скоро щось зміниться. А запущені неоднозначні чутки, наче "про необхідність ринкового курсу, але воно поки не на часі" можуть бути випуском пари, перевіркою реакції та, мабуть головне, стимулюванням цього конвертаційного обігу. Приклад скорого закриття можливостей - тижнева черга "євроблях" на кордонах. Хоча, повідомлялось, що Зеленський й досі не підписав законопроєкт про скасування "нульового розмитнення" і чи підпише?.
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Visky
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