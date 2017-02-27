

👥Опросы:

- Агентство Gradus – на 23 мая без работы остаются 35% опрошенных (показатель меньше, чем в апреле, но выше, чем в марте). 59% заявили, что у них есть работа, хотя еще в марте этот показатель составлял 62%.

- Тот же Gradus в июне определил, что второй ключевой потребностью украинцев после денег сейчас является доступ к работе – это важно для 38% опрошенных (вместе с тем, показатель снизился по сравнению с маем, даже для критических категорий внутренних и внешних мигрантов)

- По опросу ЕБА представителей МСБ в мае: по сравнению с мартом предприятия возобновляют работу (всего 17% не работают против 42% в марте), но больше компаний увольняют сотрудников (12% против 8%) и больше сокращают зарплаты (32% против 19%)

- Опрос ЕБА крупных компаний: в мае 47% компаний работает в полном объеме (против 17% в марте), 63% компаний продолжают выплачивать зарплаты в полном объеме. Вместе с тем, 13% сократили зарплаты (против 3% в марте), 4% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 8% провели сокращения (против 1% в марте).

- Advanter Group провёл опрос МСБ в конце мая- начале июня. Доля уже сокращённого персонала 20%

-Самый свежий опрос бизнеса Американской торговой палатой в июне: 60% компаний полностью восстановили работу, 82% продолжают выплачивать полные зарплаты, 16% сократили зарплаты, а 2% их не платят. При этом, 34% компаний, которые планируют продолжать работать в Украине до конца года, планируют сокращать расходы, а 40% тех, кто планирует уменьшать деятельность, будут сокращать штат.



📈Тенденция к дефициту работы сильно прослеживается по агрегаторам вакансий.

Соотношение резюме на вакансию выросло в 4 раза:

- Robota.ua: на конец июня на 1 новую вакансию в системе приходится в среднем 15 кандидатов (год назад показатель был 4 резюме на новую вакансию)

- Work.ua: на одну новую вакансию приходится 9 кандидатов (год назад было в среднем 2 кандидата).

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