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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9621962296239624
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:32

  vitaliian написав:

👥Опросы:
- Агентство Gradus – на 23 мая без работы остаются 35% опрошенных (показатель меньше, чем в апреле, но выше, чем в марте). 59% заявили, что у них есть работа, хотя еще в марте этот показатель составлял 62%.
- Тот же Gradus в июне определил, что второй ключевой потребностью украинцев после денег сейчас является доступ к работе – это важно для 38% опрошенных (вместе с тем, показатель снизился по сравнению с маем, даже для критических категорий внутренних и внешних мигрантов)
- По опросу ЕБА представителей МСБ в мае: по сравнению с мартом предприятия возобновляют работу (всего 17% не работают против 42% в марте), но больше компаний увольняют сотрудников (12% против 8%) и больше сокращают зарплаты (32% против 19%)
- Опрос ЕБА крупных компаний: в мае 47% компаний работает в полном объеме (против 17% в марте), 63% компаний продолжают выплачивать зарплаты в полном объеме. Вместе с тем, 13% сократили зарплаты (против 3% в марте), 4% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 8% провели сокращения (против 1% в марте).
- Advanter Group провёл опрос МСБ в конце мая- начале июня. Доля уже сокращённого персонала 20%
-Самый свежий опрос бизнеса Американской торговой палатой в июне: 60% компаний полностью восстановили работу, 82% продолжают выплачивать полные зарплаты, 16% сократили зарплаты, а 2% их не платят. При этом, 34% компаний, которые планируют продолжать работать в Украине до конца года, планируют сокращать расходы, а 40% тех, кто планирует уменьшать деятельность, будут сокращать штат.

📈Тенденция к дефициту работы сильно прослеживается по агрегаторам вакансий.
Соотношение резюме на вакансию выросло в 4 раза:
- Robota.ua: на конец июня на 1 новую вакансию в системе приходится в среднем 15 кандидатов (год назад показатель был 4 резюме на новую вакансию)
- Work.ua: на одну новую вакансию приходится 9 кандидатов (год назад было в среднем 2 кандидата).
.

На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
Обеспечить их всех работой и социалом - задача весьма нетривиальная.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
Обеспечить их всех работой и социалом - задача весьма нетривиальная.

Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:45

  slonomag написав:
  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
Обеспечить их всех работой и социалом - задача весьма нетривиальная.

Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.

И все на "велике відновицтво" от Шмыгаля за 6 500 в месяц до налогов и с 60часовой рабочей неделей.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  R12 написав:цю тему грошей з повітря ще мають дослідити відповідні органи

лучше без них, а то будет как харьковчанкой распространявшей в сети нюдсы
заработок за пол года составил аж 3000 грн в то время как эксперт, которого привлекли к оценке в суде, обошелся в 12000

не следует думать что на другой стороне одни дураки, даже если наши банки что-то еще выпускают европейским финансовым сервисам совершенно не нужны проблемы с ихними регуляторами за ненадлежащие исполнение комплаенса в отношении наших бомжей
напомню что в том видео советуют слать грн на карту бинанса для беженцев ради на 5% более выгодного курса
Зображення
вот что происходит после прокрутки
по сути карта одноразовая, автор видео явно некомпетентен
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:30

  wtf написав:
  R12 написав:цю тему грошей з повітря ще мають дослідити відповідні органи

лучше без них, а то будет как харьковчанкой распространявшей в сети нюдсы
заработок за пол года составил аж 3000 грн в то время как эксперт, которого привлекли к оценке в суде, обошелся в 12000

не следует думать что на другой стороне одни дураки, даже если наши банки что-то еще выпускают европейским финансовым сервисам совершенно не нужны проблемы с ихними регуляторами за ненадлежащие исполнение комплаенса в отношении наших бомжей
напомню что в том видео советуют слать грн на карту бинанса для беженцев ради на 5% более выгодного курса
Зображення
вот что происходит после прокрутки
по сути карта одноразовая, автор видео явно некомпетентен


там же вроде говорят, что евро на банановую карту заходит по около 31.?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:54

  Alex2007 написав:
  wtf написав:
  R12 написав:цю тему грошей з повітря ще мають дослідити відповідні органи

лучше без них, а то будет как харьковчанкой распространявшей в сети нюдсы
заработок за пол года составил аж 3000 грн в то время как эксперт, которого привлекли к оценке в суде, обошелся в 12000

не следует думать что на другой стороне одни дураки, даже если наши банки что-то еще выпускают европейским финансовым сервисам совершенно не нужны проблемы с ихними регуляторами за ненадлежащие исполнение комплаенса в отношении наших бомжей
напомню что в том видео советуют слать грн на карту бинанса для беженцев ради на 5% более выгодного курса
Зображення
вот что происходит после прокрутки
по сути карта одноразовая, автор видео явно некомпетентен


там же вроде говорят, что евро на банановую карту заходит по около 31.?


По курсу VISA +- +2% Приват банку. Після 2х таких поповнень карту блокують.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якщо комусь цікаво актуальні способи переказу гривень на закордонні рахунки (курс на 4-17% краще чорного ринку)
1️⃣ Приват24 → Закордонний банк
2️⃣ Приват24 → Wise гаманець
3️⃣ RWS Банк → Переказ24 або fin.do → Валютна картка
4️⃣ Перекази Paypal.
5️⃣ Приват24 → карта біженця Binance Visa card (але після декількох поповнень картка Binance буде заблокована без суттєвих для вас наслідків, тому що поповнення таким способом заборонено згідно правил сервісу)

Якщо цікаво пишіть в особисті, скину лінк на гайди по вище згаданим способам.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

видать таки скоро прикроют лавочки, может даже на следующей неделе :lol:
и так приват включает то лимит 30 тыс, то лимит 15 тыс, - как я понял из-за каких-то лимитов, связанных с МПС. Сейчас еще больше набегут - будет то по 5 тыс, то по 10 тыс в месяц. :mrgreen:
Отбитым маньякам-дроповодам с сотней дропов добавится работы - а это хорошо - пусть уже хоть побегают в поисках 200-300 дропов и полным успешным завершением всех "кругов" (ада прокручивания) :mrgreen:

Зображення
:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:успешным завершением всех "кругов"

актуальное замечание
при условной бонусной доходности 5% можно раз 10 крутануть пока иностранный финтех не заблочит оборотные средства
в таком случае итоговая доходность может окажется отрицательной
нужно будет иметь не только 100500 дропов но и свободные средства которые не жалко будет заморозить до выяснения
wtf
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