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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9622962396249625
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 00:02

  prodigy написав:
  she_ne_investor написав:
  jump написав:Банки вклали у депозитні сертифікати Нацбанку рекордні 207 мільярдів

https://biz.censor.net/n3350505https:// ... _milyardiv

шо и требовалось доказать (с)
ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.


скажу больше,
гос.банки, которых минфин нагнул купить военные овгз, продают их с дисконтом 2-3-4%
для чего? для того чтобы кридитовать? нет
чтобы заработать на депосертификатах НБУ

rus
я очень извиняюсь поздно ночь не вник до конца , по єтому вопрос
я верно понимаю что лавочку с рефинансом для банков по ставке ниже чем доходность разньіх ценньіх бумагах от Госдураства ? :shock:

ukr
Я вірно розумію що банкам знову дозволили брати в борг в держави гроші ( рефінанс) за відсоток менший чим той що вони отримують від тої ж таки держави купуючи за ці ж гроші депосертифікати та можливо інші цінні папери ? :shock:
якщо це так то я здивований , це ж ... якщо ти маєш банк то ти маєш гроші з повітря . Я чесно думав що підвищення ставки до 25% якраз було спрямоване на те щоб цю законну схему зупинити ...
yama
 
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