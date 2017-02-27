шо и требовалось доказать (с) ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.
скажу больше, гос.банки, которых минфин нагнул купить военные овгз, продают их с дисконтом 2-3-4% для чего? для того чтобы кридитовать? нет чтобы заработать на депосертификатах НБУ
rus я очень извиняюсь поздно ночь не вник до конца , по єтому вопрос я верно понимаю что лавочку с рефинансом для банков по ставке ниже чем доходность разньіх ценньіх бумагах от Госдураства ?
ukr Я вірно розумію що банкам знову дозволили брати в борг в держави гроші ( рефінанс) за відсоток менший чим той що вони отримують від тої ж таки держави купуючи за ці ж гроші депосертифікати та можливо інші цінні папери ? якщо це так то я здивований , це ж ... якщо ти маєш банк то ти маєш гроші з повітря . Я чесно думав що підвищення ставки до 25% якраз було спрямоване на те щоб цю законну схему зупинити ...