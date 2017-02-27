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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9622962396249625
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 00:02

  prodigy написав:
  she_ne_investor написав:
  jump написав:Банки вклали у депозитні сертифікати Нацбанку рекордні 207 мільярдів

https://biz.censor.net/n3350505https:// ... _milyardiv

шо и требовалось доказать (с)
ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.


скажу больше,
гос.банки, которых минфин нагнул купить военные овгз, продают их с дисконтом 2-3-4%
для чего? для того чтобы кридитовать? нет
чтобы заработать на депосертификатах НБУ

rus
я очень извиняюсь поздно ночь не вник до конца , по єтому вопрос
я верно понимаю что лавочку с рефинансом для банков по ставке ниже чем доходность разньіх ценньіх бумагах от Госдураства ? :shock:

ukr
Я вірно розумію що банкам знову дозволили брати в борг в держави гроші ( рефінанс) за відсоток менший чим той що вони отримують від тої ж таки держави купуючи за ці ж гроші депосертифікати та можливо інші цінні папери ? :shock:
якщо це так то я здивований , це ж ... якщо ти маєш банк то ти маєш гроші з повітря . Я чесно думав що підвищення ставки до 25% якраз було спрямоване на те щоб цю законну схему зупинити ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 01:32

  somilitark написав:
  75stasstas75 написав:somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.

Я сподіваюсь вам сьогодні вже відніше? Чи показати предмет більш детально?

Ринок почав працювати дуже вузько.
Столиця 35.40 на 35.48.
Це добрий знак, всіх все влаштовує, тільки знедолені програмісти лякають тим, що кудись втічуть.


Многие пригримисты уже просто получают выплаты уже на пионер/wise, послав нахер нбу с его «экономически обоснованным курсом».
За что боролся…
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