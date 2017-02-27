шо и требовалось доказать (с) ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.
скажу больше, гос.банки, которых минфин нагнул купить военные овгз, продают их с дисконтом 2-3-4% для чего? для того чтобы кридитовать? нет чтобы заработать на депосертификатах НБУ
rus я очень извиняюсь поздно ночь не вник до конца , по єтому вопрос я верно понимаю что лавочку с рефинансом для банков по ставке ниже чем доходность разньіх ценньіх бумагах от Госдураства ?
ukr Я вірно розумію що банкам знову дозволили брати в борг в держави гроші ( рефінанс) за відсоток менший чим той що вони отримують від тої ж таки держави купуючи за ці ж гроші депосертифікати та можливо інші цінні папери ? якщо це так то я здивований , це ж ... якщо ти маєш банк то ти маєш гроші з повітря . Я чесно думав що підвищення ставки до 25% якраз було спрямоване на те щоб цю законну схему зупинити ...
antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.
yama написав:Я вірно розумію що банкам знову дозволили брати в борг в держави гроші ( рефінанс) за відсоток менший чим той що вони отримують від тої ж таки держави купуючи за ці ж гроші депосертифікати та можливо інші цінні папери ?
ні , не вірно рефінанс став дуже дорогим 25+2%, депосертификати 25-2% тобто банкам вже пече від того рефінансу і вони почали повертати (пан Сібарит дає щотижневевий звіт-скільки повернули)
тобто ця тема -взяти під 6% рефінанс, предбати овдп під 11,5-11,7% вже не працює (тому що рефінанс різко став дуже дорогим, і овдп на балансі-це вже не прибуток, а збиток і треба якиймось чіном їх позбутись , тому державні банки пропонують їх з дісконтом, як я вже повідомляв вище)
antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.
все залежить від власного risk assesment, кожна родина це робить або індівідуально, або під впливом суцільної паніки (родичів, друзів, сусідів) мені відомо декілька прикладів як дружина з Зпоріжжя перестала спати у ночі в очікуванні прильотів (чоловік її в ЗСУ, діти в Київі), а сусіди насміхалися, але коли був близький приліт (десь 300м від їх кварталу), то сусідів мов вітром здуло (терміново виїхали в ЗУ)
стосовно курсу: велика складова в тижневий коливаннях -це панічні очікування перспективи на ТБД , чому так? тому що люди налаштували свій мозок на отримання переможних звітів (і не тільки про постачання чергових 4 гаубіц/РЗСО) після того як отримав значну сумму в гривні почав моніторити курси 35,25/40 продати-35,45/60 купити спред доволі вузький, на отпті від 5к долл можно 5 коп +/- виторгувати