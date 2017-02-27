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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9622962396249625
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 00:02

  prodigy написав:
  she_ne_investor написав:
  jump написав:Банки вклали у депозитні сертифікати Нацбанку рекордні 207 мільярдів

https://biz.censor.net/n3350505https:// ... _milyardiv

шо и требовалось доказать (с)
ніхто не буде морочитись з підняттям депозитних ставок вище облікової ставки і намагатись якось заробити на цих грошах, видаючи "безнадійні" кредити. Нафіга, якщо можна нічого не роблячи отримувати 23% річних.


скажу больше,
гос.банки, которых минфин нагнул купить военные овгз, продают их с дисконтом 2-3-4%
для чего? для того чтобы кридитовать? нет
чтобы заработать на депосертификатах НБУ

rus
я очень извиняюсь поздно ночь не вник до конца , по єтому вопрос
я верно понимаю что лавочку с рефинансом для банков по ставке ниже чем доходность разньіх ценньіх бумагах от Госдураства ? :shock:

ukr
Я вірно розумію що банкам знову дозволили брати в борг в держави гроші ( рефінанс) за відсоток менший чим той що вони отримують від тої ж таки держави купуючи за ці ж гроші депосертифікати та можливо інші цінні папери ? :shock:
якщо це так то я здивований , це ж ... якщо ти маєш банк то ти маєш гроші з повітря . Я чесно думав що підвищення ставки до 25% якраз було спрямоване на те щоб цю законну схему зупинити ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 01:32

  somilitark написав:
  75stasstas75 написав:somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.

Я сподіваюсь вам сьогодні вже відніше? Чи показати предмет більш детально?

Ринок почав працювати дуже вузько.
Столиця 35.40 на 35.48.
Це добрий знак, всіх все влаштовує, тільки знедолені програмісти лякають тим, що кудись втічуть.


Многие пригримисты уже просто получают выплаты уже на пионер/wise, послав нахер нбу с его «экономически обоснованным курсом».
За что боролся…
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 06:51

  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Я вірно розумію що банкам знову дозволили брати в борг в держави гроші ( рефінанс) за відсоток менший чим той що вони отримують від тої ж таки держави купуючи за ці ж гроші депосертифікати та можливо інші цінні папери ?


ні , не вірно :mrgreen:
рефінанс став дуже дорогим 25+2%, депосертификати 25-2%
тобто банкам вже пече від того рефінансу і вони почали повертати (пан Сібарит дає щотижневевий звіт-скільки повернули)

тобто ця тема -взяти під 6% рефінанс, предбати овдп під 11,5-11,7% вже не працює (тому що рефінанс різко став дуже дорогим, і овдп на балансі-це вже не прибуток, а збиток і треба якиймось чіном їх позбутись , тому державні банки пропонують їх з дісконтом, як я вже повідомляв вище)
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:14

35.30-35.35/35.50-35.55
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:18

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.


все залежить від власного risk assesment, кожна родина це робить або індівідуально,
або під впливом суцільної паніки (родичів, друзів, сусідів)
мені відомо декілька прикладів як дружина з Зпоріжжя перестала спати у ночі в очікуванні прильотів (чоловік її в ЗСУ, діти в Київі), а сусіди насміхалися, але коли був близький приліт (десь 300м від їх кварталу), то сусідів мов вітром здуло (терміново виїхали в ЗУ)

стосовно курсу: велика складова в тижневий коливаннях -це панічні очікування перспективи на ТБД , чому так? тому що люди налаштували свій мозок на отримання переможних звітів (і не тільки про постачання чергових 4 гаубіц/РЗСО)
після того як отримав значну сумму в гривні почав моніторити курси
35,25/40 продати-35,45/60 купити
спред доволі вузький,
на отпті від 5к долл можно 5 коп +/- виторгувати
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:27

Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
edvardd
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