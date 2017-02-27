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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:18
все залежить від власного risk assesment, кожна родина це робить або індівідуально,
або під впливом суцільної паніки (родичів, друзів, сусідів)
мені відомо декілька прикладів як дружина з Зпоріжжя перестала спати у ночі в очікуванні прильотів (чоловік її в ЗСУ, діти в Київі), а сусіди насміхалися, але коли був близький приліт (десь 300м від їх кварталу), то сусідів мов вітром здуло (терміново виїхали в ЗУ)
стосовно курсу: велика складова в тижневий коливаннях -це панічні очікування перспективи на ТБД , чому так? тому що люди налаштували свій мозок на отримання переможних звітів (і не тільки про постачання чергових 4 гаубіц/РЗСО)
після того як отримав значну сумму в гривні почав моніторити курси
35,25/40 продати-35,45/60 купити
спред доволі вузький,
на отпті від 5к долл можно 5 коп +/- виторгувати
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:04
Дело уже не в курсе, а просто в складировании денег там для переезда. Так как жить за железным занавесом не всем нравится.
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:55
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