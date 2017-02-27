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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:18
стосовно курсу: велика складова в тижневий коливаннях -це панічні очікування перспективи на ТБД , чому так? тому що люди налаштували свій мозок на отримання переможних звітів (і не тільки про постачання чергових 4 гаубіц/РЗСО)
після того як отримав значну сумму в гривні почав моніторити курси
35,25/40 продати-35,45/60 купити
спред доволі вузький,
на отпті від 5к долл можно 5 коп +/- виторгувати
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prodigy
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Додано: Сер 29 чер, 2022 08:27
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
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edvardd
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:04
Captain Obvious написав: somilitark написав: 75stasstas75 написав:somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.
Я сподіваюсь вам сьогодні вже відніше? Чи показати предмет більш детально?
Ринок почав працювати дуже вузько.
Столиця 35.40 на 35.48.
Це добрий знак, всіх все влаштовує, тільки знедолені програмісти лякають тим, що кудись втічуть.
Многие пригримисты уже просто получают выплаты уже на пионер/wise, послав нахер нбу с его «экономически обоснованным курсом».
За что боролся…
Дело уже не в курсе, а просто в складировании денег там для переезда. Так как жить за железным занавесом не всем нравится.
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slonomag
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:55
edvardd написав:
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
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edvardd
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:44
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Об ожидаемом получении Украиной из внешних источников $20 млрд говорится в сегодняшнем отчете J.P. Morgan, посвященном получению Украиной статуса кандидата в Евросоюз.
В заключении также отмечается, что есть риск задержки поступления этих средств, что, по мнению аналитиков банка, создает угрозу финансовой стабильности страны и курсу гривни.
"Требуется быстрый возврат к той или иной форме гибкости курса. Единственный способ справиться с ожиданиями - начать движение ближе к параллельному валютному рынку, который составляет около 35-35,6 грн/$ - это курс обмена в валютных конторах банков", - говорится в заключении J.P. Morgan.
J.P. Morgan призвал Нацбанк скорее вернуть гривню к гибкому курсу и выровнять безналичный и официальный курсы НБУ с реальным наличным: опустить официальный курс украинской валюты с нынешних 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$. То есть официально признать реальную девальвацию гривни. Иначе, по мнению американских аналитиков, есть серьезный риск истощения золотовалютных резервов Нацбанка Украины и дестабилизации экономики, даже при условии получения внешней финансовой помощи.
"Если политика не поменяется быстро, существует значительный риск истощения резервов НБУ, очень большой девальвации и серьёзной угрозы финансовой и макроэкономической стабильности", - говорится в заключении J.P. Morgan.
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Xenon
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:46
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
Так вниз или вверх?
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Investor_K
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.06.2022.........30.06.2022
дата розрахунку.............28.06.2022..........29.06.2022
Євро................................30,9151...............30,7776...-0.44%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0520 (вчера 1.0567).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.50 (вчера 104.11)
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:34
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.4/37.6
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edvardd
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:57
slonomag написав:
Так как жить за железным занавесом не всем нравится.
Як же їм неймовірно важко за "занавєсом" у Львові та Івано-Франківську. Може навіть трішки важче, ніж тим, хто в окопах і бліндажах не дає (не дав) рашистам обстрілювати з РСЗО не Харків, а саме Львів та Франківськ. І плата заниженими оф. курсом за це здається надважким тягарем.
Воно ж і зрозуміло: у всієї країни за останні 4 місяців життя покращилось, а у IT зовсім ні. Бо ціни виросли в грн, а курс не змінився. Працівники IT , на відміну від всієї країни, яка в шоколаді, несуть неймовірні збитки.
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Hotab
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:10
Hotab написав: slonomag написав:
Так как жить за железным занавесом не всем нравится.
Як же їм неймовірно важко за "занавєсом" у Львові та Івано-Франківську. Може навіть трішки важче, ніж тим, хто в окопах і бліндажах не дає (не дав) рашистам обстрілювати з РСЗО не Харків, а саме Львів та Франківськ. І плата заниженими оф. курсом за це здається надважким тягарем.
Воно ж і зрозуміло: у всієї країни за останні 4 місяців життя покращилось, а у IT зовсім ні. Бо ціни виросли в грн, а курс не змінився. Працівники IT , на відміну від всієї країни, яка в шоколаді, несуть неймовірні збитки.
Я за курсовую разницу ни слова не написал. Сам до 25 мая заводил денежку и сдавал по 29, те пара грн разницы меня не волновала. А вот запреты не люблю, поэтому лучше заплачу 30% налогов в Испании после выезда со всего что там накопится к тому времени, чем 5% тут. Это уже не вопрос денег.
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slonomag
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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