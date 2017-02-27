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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 чер, 2022 16:30
Sirchyk написав:
Якщо на Вашу дружину(маму) нападуть хулігани Ви будете думати чи є у Вас бажання її захищати? Чи може іншу пошукати?
І в нас немає майнового цензу, всі рівні перед законом, у всіх обов'язки і права однакові.
Ну я своих отправил в Испанию сразу, как смог - защитил.
Так я и не говорю что надо богатых только выпускать, или только ИТ. Я согласен что это не справедливо. И как сделать справедливо я не знаю. Как вариант написал выше - все выехавшие скидываются на наемников вместо себя. Это не значит что только богатые смогут выехать, просто выехав надо будет не жить на пособие, а работать по 60 часов в неделю чтобы и себе на еду хватило, и стране была польза от тебя.
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slonomag
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Додано: Сер 29 чер, 2022 16:39
60 часов в неделю - это 8,7 часа в день
В WW2 выходные сильно не давали, за ВОВ вообще промолчу
Код писать с кофе и круассаном с черникой можно и по 12 часов в день
Главное чтоб бОшка чуть в перерывы перезагружалась, но там другие методы и литры нужны
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барабашов
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ЛОБ
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