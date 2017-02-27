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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96219622962396249625>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  slonomag написав: поэтому лучше заплачу 30% налогов в Испании после выезда со всего что там накопится к тому времени, чем 5% тут. Это уже не вопрос денег.


мы этого вашего выезда не переживем
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановне паньство, надеюсь, вы не думаете, что все IT-шники такие, как этот вот... странноватый персонаж :)
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вадюшка написав:все IT-шники такие,

Ще flyman.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:48

  Hotab написав:
  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.

Ну часть там по контракту, тоесть это их работа. Нельзя ведь 20 лет работать военным, а когда дело дошло до войны развернуться и уйти.
2я часть тех кто пошел по своему желанию. Да, они молодцы, я же ничего не имею против, поддерживаю их, и денежку волонтерам закидываю постоянно. Только не пойму как им помогает то что я при этом сижу в Украине, международные переводы вроде как никто не отменял.
Ну а тех кого призвали против желания мне просто искренне жаль. Такого не должно быть (по моему мнению). Работник из под палки почти всегда хреновый работник. Думаю у военных так же.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:54

  slonomag написав:
  Hotab написав:
  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.

Ну часть там по контракту, тоесть это их работа. Нельзя ведь 20 лет работать военным, а когда дело дошло до войны развернуться и уйти.
2я часть тех кто пошел по своему желанию. Да, они молодцы, я же ничего не имею против, поддерживаю их, и денежку волонтерам закидываю постоянно. Только не пойму как им помогает то что я при этом сижу в Украине, международные переводы вроде как никто не отменял.
Ну а тех кого призвали против желания мне просто искренне жаль. Такого не должно быть (по моему мнению). Работник из под палки почти всегда хреновый работник. Думаю у военных так же.

Это война с преобладающим численно противником. Поэтому мобилизация даже против воли - это реальность. Такого - хочу иду на войну, хочу не иду - в случае затянувшегося конфликта - не получится. Айтишник может быстро освоить артиллерийское дело, особенно западную технику. По сути сейчас Запад финансирует грантами и льготными кредитами войну, так что ваш айтишный труд ничего не решает, нужен человеческий ресурс, а не строчки кода написанные в аутсорс. Поэтому блокировка выезда зарубеж - логичное решение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  slonomag написав:Нельзя ведь 20 лет работать военным,

У нас тікучка серед рядового складу була така, що там хоч би були ті, хто 10 років в ЗСУ.
  slonomag написав:2я часть тех кто пошел по своему желанию.

Да-да, їх хлібом не корми, дай під РСЗО посидіти. Це наче я приїхав "на побивку" до брата, а мене його дружина щодня вкусняшками різноманітними годує. Я і сказав:"повезло тобі, дружина любить готувати". Він розсміявся: "не любить, а вимушена. Ну і хоче тебе порадувати". Може ви зрозумієте природу "бажання" цієї другої групи.
  slonomag написав:Только не пойму как им помогает то что я при этом сижу в Украине,

Я прозівав, до чого прийшли в спорі про те , як зробити справедливий механізм відпустити тимчасово?? Є рішення, чи так і нема?

  slonomag написав:Ну а тех кого призвали против желания мне просто искренне жаль.

Що робити , якщо недостатньо перших двох категорій? Ви знайшли відповідь?

  Zebra написав:Айтишник может быстро освоить артиллерийское дело

Так!
А ще оператори різних БПЛА (по штату є чи не в кожній роті) , байрактарів, свічблейдів і т.д. Де достатньо сутулого дістрофіка з головою (до речі, айтішників такими зовсім не вважаю... гроші дають можливість відвідувати зали і басейни, вони часто не лише розумні, а і спортивні).
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:21

  slonomag написав:
  Hotab написав:
  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.

Ну часть там по контракту, тоесть это их работа. Нельзя ведь 20 лет работать военным, а когда дело дошло до войны развернуться и уйти.
2я часть тех кто пошел по своему желанию. Да, они молодцы, я же ничего не имею против, поддерживаю их, и денежку волонтерам закидываю постоянно. Только не пойму как им помогает то что я при этом сижу в Украине, международные переводы вроде как никто не отменял.
Ну а тех кого призвали против желания мне просто искренне жаль. Такого не должно быть (по моему мнению). Работник из под палки почти всегда хреновый работник. Думаю у военных так же.

Нікого з армії після початку бойових дій не звільняють, навіть тих у кого закінчився термін контракту. Є купа строковиків, які мали бути демобілізовані але і далі служать.
Якщо на Вашу дружину(маму) нападуть хулігани Ви будете думати чи є у Вас бажання її захищати? Чи може іншу пошукати?
І в нас немає майнового цензу, всі рівні перед законом, у всіх обов'язки і права однакові.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кривой Рог, останавливается. Три ГЗК останавливают добычу и уходят в простой. Экспорт закончился.
qreaton
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тим часом рупь по 50-ть :)

greenozon
 
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