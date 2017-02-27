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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:20
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 29 чер, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:43
Hotab написав: slonomag написав:
запреты не люблю
Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.
+100500!!!!!!!!!!!!!!!
Ми, навіть, у відпустку - зовсім не хочемо! Ні до батьків, ні до дружини, ні до дітей!
Нам лиш дай у спеку окопи вирити, а решту часу так приємно слухати близькі прильоти... - ну просто живемо і кайфуємо!
Шановні айтішніки!
Зараз ваші зарплати - приблизно, як наші/солдатські на вогневій!
То може ви до нас перебиретесь?
Покайфуєте разом з нами?
Та й зарпла у гривні - не треба буде скиглити про курс!
Ну що, як пропозиція?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:04
Успіх написав: Hotab написав: slonomag написав:
запреты не люблю
Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.
+100500!!!!!!!!!!!!!!!
Ми, навіть, у відпустку - зовсім не хочемо! Ні до батьків, ні до дружини, ні до дітей!
Нам лиш дай у спеку окопи вирити, а решту часу так приємно слухати близькі прильоти... - ну просто живемо і кайфуємо!
Шановні айтішніки!
Зараз ваші зарплати - приблизно, як наші/солдатські на вогневій!
То може ви до нас перебиретесь?
Покайфуєте разом з нами?
Та й зарпла у гривні - не треба буде скиглити про курс!
Ну що, як пропозиція?
а звідки держава буде брати ті 100к кожному на вогневій?
давай всіх на передову, а гривню відразу в рулонах і пом'якше, щоб зручніше використовувати було.
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bamper
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:10
Успіх написав: Hotab написав: slonomag написав:
запреты не люблю
Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.
+100500!!!!!!!!!!!!!!!
Ми, навіть, у відпустку - зовсім не хочемо! Ні до батьків, ні до дружини, ні до дітей!
Нам лиш дай у спеку окопи вирити, а решту часу так приємно слухати близькі прильоти... - ну просто живемо і кайфуємо!
Шановні айтішніки!
Зараз ваші зарплати - приблизно, як наші/солдатські на вогневій!
То може ви до нас перебиретесь?
Покайфуєте разом з нами?
Та й зарпла у гривні - не треба буде скиглити про курс!
Ну що, як пропозиція?
1. Если что-то не устраивает (устал например) - увольняйся. Никто силой не держит? А если взялся - так выполняй и не ной
2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:16
Успіх не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."
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Игорь
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:17
Грйс-мэн написав:
2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?
Во время военного положения, права и свободы урезаются.
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Zebra
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:22
Zebra написав: Грйс-мэн написав:
2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?
Во время военного положения, права и свободы урезаются.
Но не для всех. Есть более "равные" (это не о женщинах, детях и 60+ )
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:23
Игорь написав:Успіх
не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."
Ви все ще вірите "артилеристу" що сидить на форумі та щоденно
строчить тексти?
Нажаль ви взагалі не розумієте що таке передова...
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bamper
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:28
Грйс-мэн написав: Zebra написав: Грйс-мэн написав:
2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?
Во время военного положения, права и свободы урезаются.
Но не для всех. Есть более "равные" (это не о женщинах, детях и 60+ )
Согласен, добровольно пошли патриоты или те, кому совесть не позволила забить на повестку. Вся колаборантская биомасса в виде членов ОПЗЖ, партии Шария и всякие Татаровы с Портновыми, их отпрыски и тому подобное избегают участи, хорошо себя чувствуют в тылу, хотя могли бы сойти как биоматериал для разминирования территорий. А все почему? Потому что вместо правых партий и президентов, выбирали левых или таких, "чтоб не было войны" и "просто перестали стрелять".
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Zebra
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:30
bamper написав: Игорь написав:Успіх
не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."
Ви все ще вірите "артилеристу" що сидить на форумі та щоденно
строчить тексти?
Нажаль ви взагалі не розумієте що таке передова...
я не был на передовой, я не был в армии, я верю Долярчику, я знаю что лучше купить соляру по 29,50 чем по 35
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Игорь
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