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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9622962396249625>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:20

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 29 чер, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:43

За крок до перевороту думок!©

  Hotab написав:
  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.

+100500!!!!!!!!!!!!!!!
Ми, навіть, у відпустку - зовсім не хочемо! Ні до батьків, ні до дружини, ні до дітей!
Нам лиш дай у спеку окопи вирити, а решту часу так приємно слухати близькі прильоти... - ну просто живемо і кайфуємо! :mrgreen:

Шановні айтішніки!
Зараз ваші зарплати - приблизно, як наші/солдатські на вогневій!
То може ви до нас перебиретесь? :wink:
Покайфуєте разом з нами? :wink:
Та й зарпла у гривні - не треба буде скиглити про курс! :mrgreen:

Ну що, як пропозиція?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:04

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.

+100500!!!!!!!!!!!!!!!
Ми, навіть, у відпустку - зовсім не хочемо! Ні до батьків, ні до дружини, ні до дітей!
Нам лиш дай у спеку окопи вирити, а решту часу так приємно слухати близькі прильоти... - ну просто живемо і кайфуємо! :mrgreen:

Шановні айтішніки!
Зараз ваші зарплати - приблизно, як наші/солдатські на вогневій!
То може ви до нас перебиретесь? :wink:
Покайфуєте разом з нами? :wink:
Та й зарпла у гривні - не треба буде скиглити про курс! :mrgreen:

Ну що, як пропозиція?

а звідки держава буде брати ті 100к кожному на вогневій?
давай всіх на передову, а гривню відразу в рулонах і пом'якше, щоб зручніше використовувати було.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:10

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.

+100500!!!!!!!!!!!!!!!
Ми, навіть, у відпустку - зовсім не хочемо! Ні до батьків, ні до дружини, ні до дітей!
Нам лиш дай у спеку окопи вирити, а решту часу так приємно слухати близькі прильоти... - ну просто живемо і кайфуємо! :mrgreen:

Шановні айтішніки!
Зараз ваші зарплати - приблизно, як наші/солдатські на вогневій!
То може ви до нас перебиретесь? :wink:
Покайфуєте разом з нами? :wink:
Та й зарпла у гривні - не треба буде скиглити про курс! :mrgreen:

Ну що, як пропозиція?

1. Если что-то не устраивает (устал например) - увольняйся. Никто силой не держит? А если взялся - так выполняй и не ной
2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:16

Успіх не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:17

  Грйс-мэн написав:2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?

Во время военного положения, права и свободы урезаются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:22

  Zebra написав:
  Грйс-мэн написав:2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?

Во время военного положения, права и свободы урезаются.

Но не для всех. Есть более "равные" (это не о женщинах, детях и 60+ )
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:23

  Игорь написав:Успіх не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."

Ви все ще вірите "артилеристу" що сидить на форумі та щоденно строчить тексти?
Нажаль ви взагалі не розумієте що таке передова...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:28

  Грйс-мэн написав:
  Zebra написав:
  Грйс-мэн написав:2. У айтишников уже есть работа и зарплата, которая им возможно даже нравится. Зачем им менять это на окопы?

Во время военного положения, права и свободы урезаются.

Но не для всех. Есть более "равные" (это не о женщинах, детях и 60+ )

Согласен, добровольно пошли патриоты или те, кому совесть не позволила забить на повестку. Вся колаборантская биомасса в виде членов ОПЗЖ, партии Шария и всякие Татаровы с Портновыми, их отпрыски и тому подобное избегают участи, хорошо себя чувствуют в тылу, хотя могли бы сойти как биоматериал для разминирования территорий. А все почему? Потому что вместо правых партий и президентов, выбирали левых или таких, "чтоб не было войны" и "просто перестали стрелять".
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:30

  bamper написав:
  Игорь написав:Успіх не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."

Ви все ще вірите "артилеристу" що сидить на форумі та щоденно строчить тексти?
Нажаль ви взагалі не розумієте що таке передова...

я не был на передовой, я не был в армии, я верю Долярчику, я знаю что лучше купить соляру по 29,50 чем по 35
Игорь
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