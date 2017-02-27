Додано: Сер 29 чер, 2022 20:16

Успіх не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."