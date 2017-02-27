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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 чер, 2022 19:20
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 29 чер, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 чер, 2022 20:16
Успіх не обращайте внимание. Эти айтишники совершенно не айтишники. Это вскрывшиеся консервы-найманці определенных политических сил, раскачивающих лодку, посредством вливания в уши населению, о том что нужен рыночный курс. При этом заботящиеся о своей маленькой когорте, а не о стране в целом. Причем люди настолько недалекие - что в мозгу лелеют мысль о том, что смогут еще также, где-то за пределами Украины наё...вать чужое государство (у меня такое впечатление, что до этого они нигде не бывали и не пробовали открыть бизнес в ЕС) . А после, когда победим, будут возвращаться со словами -"я донатил из Испании и тоже достоен плюшек этого бешенного роста при восстановлении страны."
Додано: Сер 29 чер, 2022 21:36
Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США – Шмигаль
Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США у рамках більш ширшого пакета фінансування державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Дякую президенту США Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя та фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякую за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та Девіду Малпасу», – написав він у твіттері.
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