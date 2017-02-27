|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:18
стосовно курсу: велика складова в тижневий коливаннях -це панічні очікування перспективи на ТБД , чому так? тому що люди налаштували свій мозок на отримання переможних звітів (і не тільки про постачання чергових 4 гаубіц/РЗСО)
після того як отримав значну сумму в гривні почав моніторити курси
35,25/40 продати-35,45/60 купити
спред доволі вузький,
на отпті від 5к долл можно 5 коп +/- виторгувати
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8099
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3015 раз.
- Подякували: 2943 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 29 чер, 2022 08:27
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7549
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2084 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:55
edvardd написав:
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7549
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2084 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:44
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Об ожидаемом получении Украиной из внешних источников $20 млрд говорится в сегодняшнем отчете J.P. Morgan, посвященном получению Украиной статуса кандидата в Евросоюз.
В заключении также отмечается, что есть риск задержки поступления этих средств, что, по мнению аналитиков банка, создает угрозу финансовой стабильности страны и курсу гривни.
"Требуется быстрый возврат к той или иной форме гибкости курса. Единственный способ справиться с ожиданиями - начать движение ближе к параллельному валютному рынку, который составляет около 35-35,6 грн/$ - это курс обмена в валютных конторах банков", - говорится в заключении J.P. Morgan.
J.P. Morgan призвал Нацбанк скорее вернуть гривню к гибкому курсу и выровнять безналичный и официальный курсы НБУ с реальным наличным: опустить официальный курс украинской валюты с нынешних 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$. То есть официально признать реальную девальвацию гривни. Иначе, по мнению американских аналитиков, есть серьезный риск истощения золотовалютных резервов Нацбанка Украины и дестабилизации экономики, даже при условии получения внешней финансовой помощи.
"Если политика не поменяется быстро, существует значительный риск истощения резервов НБУ, очень большой девальвации и серьёзной угрозы финансовой и макроэкономической стабильности", - говорится в заключении J.P. Morgan.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3980
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:46
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
Так вниз или вверх?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7591
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.06.2022.........30.06.2022
дата розрахунку.............28.06.2022..........29.06.2022
Євро................................30,9151...............30,7776...-0.44%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0520 (вчера 1.0567).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.50 (вчера 104.11)
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6534
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5484 раз.
- Подякували: 16846 раз.
-
- Профіль
-
51
27
31
2
Додано: Сер 29 чер, 2022 14:34
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.4/37.6
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7549
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2084 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 16:23
Кривой Рог, останавливается. Три ГЗК останавливают добычу и уходят в простой. Экспорт закончился.
-
qreaton
-
-
- Повідомлень: 1013
- З нами з: 23.10.13
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 21:36
Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США у рамках більш ширшого пакета фінансування державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Дякую президенту США Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя та фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякую за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та Девіду Малпасу», – написав він у твіттері.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5622
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6250 раз.
- Подякували: 2782 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 00:39
Xenon написав:
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6781
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 870 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30823
|31684696
|
Сер 29 чер, 2022 21:40
wtf
|
|1609
|11269889
|
|
|7972
|22529087
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|