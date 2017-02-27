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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9619962096219622
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:18

стосовно курсу: велика складова в тижневий коливаннях -це панічні очікування перспективи на ТБД , чому так? тому що люди налаштували свій мозок на отримання переможних звітів (і не тільки про постачання чергових 4 гаубіц/РЗСО)
після того як отримав значну сумму в гривні почав моніторити курси
35,25/40 продати-35,45/60 купити
спред доволі вузький,
на отпті від 5к долл можно 5 коп +/- виторгувати
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:27

Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:55

  edvardd написав:Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6

USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:44

Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.


Об ожидаемом получении Украиной из внешних источников $20 млрд говорится в сегодняшнем отчете J.P. Morgan, посвященном получению Украиной статуса кандидата в Евросоюз.

В заключении также отмечается, что есть риск задержки поступления этих средств, что, по мнению аналитиков банка, создает угрозу финансовой стабильности страны и курсу гривни.

"Требуется быстрый возврат к той или иной форме гибкости курса. Единственный способ справиться с ожиданиями - начать движение ближе к параллельному валютному рынку, который составляет около 35-35,6 грн/$ - это курс обмена в валютных конторах банков", - говорится в заключении J.P. Morgan.

J.P. Morgan призвал Нацбанк скорее вернуть гривню к гибкому курсу и выровнять безналичный и официальный курсы НБУ с реальным наличным: опустить официальный курс украинской валюты с нынешних 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$. То есть официально признать реальную девальвацию гривни. Иначе, по мнению американских аналитиков, есть серьезный риск истощения золотовалютных резервов Нацбанка Украины и дестабилизации экономики, даже при условии получения внешней финансовой помощи.

"Если политика не поменяется быстро, существует значительный риск истощения резервов НБУ, очень большой девальвации и серьёзной угрозы финансовой и макроэкономической стабильности", - говорится в заключении J.P. Morgan.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:46

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6

USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6


Так вниз или вверх?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.06.2022.........30.06.2022
дата розрахунку.............28.06.2022..........29.06.2022
Євро................................30,9151...............30,7776...-0.44%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0520 (вчера 1.0567).

Индекс доллара DXY в 15-00 104.50 (вчера 104.11)
Сибарит
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:34

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6

USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6

USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.4/37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кривой Рог, останавливается. Три ГЗК останавливают добычу и уходят в простой. Экспорт закончился.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:36

Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США – Шмигаль

Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США у рамках більш ширшого пакета фінансування державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дякую президенту США Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя та фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякую за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та Девіду Малпасу», – написав він у твіттері.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 00:39

  Xenon написав:
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.

Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Mirax
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  #<1 ... 9619962096219622
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