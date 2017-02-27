курс 29,25 является частью схемы и ухода от налогов
Морганы в курсе, потому и настоятельно рекомендуют
если НБУ перейдет к "реально" плавающему курсу, а не на словах,
то в ближайшей перспективе при таком пакете помощи (9+9), курс может естественно укрепиться с 35,6 до скажем 34,5-34,9
управление "экономикой" в ручном режиме (и своим прокладкам на карман)
92% импорта пролезли под "критический" и не платят налоги и акцизы (плюс отовариваются валютой по льготному курсу , т.е за рахунок "громады")
война на годы и этот бардак надо заканчивать, и не надо говорить про то, что Успиху станет дороже покупать валюту (на 80% что дешевле), просто страна должна уметь собирать налоги (даже в наше время), а то "гетманцевы" кидаются в крайности -то поднять налоги (до максимума, то обнулить)