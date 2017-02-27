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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9620962196229623
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:44

  Mirax написав:
  Xenon написав:
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.

Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!



курс 29,25 является частью схемы и ухода от налогов
Морганы в курсе, потому и настоятельно рекомендуют

если НБУ перейдет к "реально" плавающему курсу, а не на словах,
то в ближайшей перспективе при таком пакете помощи (9+9), курс может естественно укрепиться с 35,6 до скажем 34,5-34,9
управление "экономикой" в ручном режиме (и своим прокладкам на карман)
92% импорта пролезли под "критический" и не платят налоги и акцизы (плюс отовариваются валютой по льготному курсу , т.е за рахунок "громады")
война на годы и этот бардак надо заканчивать, и не надо говорить про то, что Успиху станет дороже покупать валюту (на 80% что дешевле), просто страна должна уметь собирать налоги (даже в наше время), а то "гетманцевы" кидаются в крайности -то поднять налоги (до максимума, то обнулить)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:57

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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:18

  Mirax написав:
  Xenon написав:
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:29

  prodigy написав:
если НБУ перейдет к "реально" плавающему курсу, а не на словах,
то в ближайшей перспективе при таком пакете помощи (9+9), курс может естественно укрепиться с 35,6 до скажем 34,5-34,9
управление "экономикой" в ручном режиме (и своим прокладкам на карман)
92% импорта пролезли под "критический" и не платят налоги и акцизы (плюс отовариваются валютой по льготному курсу , т.е за рахунок "громады")
война на годы и этот бардак надо заканчивать, и не надо говорить про то, что Успиху станет дороже покупать валюту (на 80% что дешевле), просто страна должна уметь собирать налоги (даже в наше время), а то "гетманцевы" кидаются в крайности -то поднять налоги (до максимума, то обнулить)

ага-ага.... Жмуруку Обнімаєвича з гонтарьовою треба повернути - ті порядок швидко наведуть.
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:41

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edvardd
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