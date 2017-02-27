Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
курс 29,25 является частью схемы и ухода от налогов Морганы в курсе, потому и настоятельно рекомендуют
если НБУ перейдет к "реально" плавающему курсу, а не на словах, то в ближайшей перспективе при таком пакете помощи (9+9), курс может естественно укрепиться с 35,6 до скажем 34,5-34,9 управление "экономикой" в ручном режиме (и своим прокладкам на карман) 92% импорта пролезли под "критический" и не платят налоги и акцизы (плюс отовариваются валютой по льготному курсу , т.е за рахунок "громады") война на годы и этот бардак надо заканчивать, и не надо говорить про то, что Успиху станет дороже покупать валюту (на 80% что дешевле), просто страна должна уметь собирать налоги (даже в наше время), а то "гетманцевы" кидаются в крайности -то поднять налоги (до максимума, то обнулить)
asti написав:Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом...
У нас після війни таких Лисичанських НПЗ буде тьма. Святе місце порожнім не буває. Вони бачуть, до чого все йде. "Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згідний на всяке застосування, при 20% він стає жвавішим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову..."
Востаннє редагувалось Mirax в Чет 30 чер, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
😖Публікую порівняння Бюджету січень - травень 2021 до січня - травня цього року. Червень ще не закінчився, але думаю співвідношення буде схоже.
🧐Що ми бачимо?
Загальна сума видатків зросла на 60% відсотків або на 269 млрд! 📈В основному за рахунок трьох напрямків: ⁃ 🎖Оборона, видатки на яку зросли на: +416% (+190 млрд) ⁃ 👮♀️Громадський порядок (Нацгвардія, ДСНС, прикордонники та поліція) на: +103% (+59 млрд) ⁃ 👵 Соціалка на: +16% (+23 млрд)
☝️Показова дивитися тенденцію по класифікації видатків. У нас найбільше зростання було за рахунок: ⁃ 🫴 Видатків на оплату праці (в основному військовим) +144% або +142 млрд ⁃ 🪖 Використання товарів і послуг (теж в більшості військові) на +72% або 83 млрд
🤷♂️Так що головні видатки зараз це оборонка та соціалка… все інше по залишковому принципу