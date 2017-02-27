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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9620962196229623
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:44

  Mirax написав:
  Xenon написав:
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.

Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!



курс 29,25 является частью схемы и ухода от налогов
Морганы в курсе, потому и настоятельно рекомендуют

если НБУ перейдет к "реально" плавающему курсу, а не на словах,
то в ближайшей перспективе при таком пакете помощи (9+9), курс может естественно укрепиться с 35,6 до скажем 34,5-34,9
управление "экономикой" в ручном режиме (и своим прокладкам на карман)
92% импорта пролезли под "критический" и не платят налоги и акцизы (плюс отовариваются валютой по льготному курсу , т.е за рахунок "громады")
война на годы и этот бардак надо заканчивать, и не надо говорить про то, что Успиху станет дороже покупать валюту (на 80% что дешевле), просто страна должна уметь собирать налоги (даже в наше время), а то "гетманцевы" кидаются в крайности -то поднять налоги (до максимума, то обнулить)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 07:57

35.40-35.45/35.60
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:18

  Mirax написав:
  Xenon написав:
Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:41

Запорожье
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.2/37.5
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:59

  asti написав:Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)

У нас після війни таких Лисичанських НПЗ буде тьма. Святе місце порожнім не буває. Вони бачуть, до чого все йде. "Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згідний на всяке застосування, при 20% він стає жвавішим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову..."
Востаннє редагувалось Mirax в Чет 30 чер, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:13

  Mirax написав:
  asti написав:Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)
У нас після війни таких Лисичанських НПЗ буде тьма. Святе місце порожнім не буває. Вони бачуть, до чого все йде. "...дайте капіталу 50% прибутку, і він готовий позитивно зламати собі голову..."
Навіщо нам тьма тих НПЗ, якщо нема своєї нафти??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:15

  asti написав:Навіщо нам тьма тих НПЗ, якщо нема своєї нафти??!

У нас і газу свого нема, ой бідні ми та нещасні. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Забезпечте капіталу 10% прибутку,

Це прибуток на мiсяць?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:50

📰 Як змінився наш бюджет під час війни?

😖Публікую порівняння Бюджету січень - травень 2021 до січня - травня цього року. Червень ще не закінчився, але думаю співвідношення буде схоже.

🧐Що ми бачимо?

Загальна сума видатків зросла на 60% відсотків або на 269 млрд!
📈В основному за рахунок трьох напрямків:
⁃ 🎖Оборона, видатки на яку зросли на: +416% (+190 млрд)
⁃ 👮‍♀️Громадський порядок (Нацгвардія, ДСНС, прикордонники та поліція) на: +103% (+59 млрд)
⁃ 👵 Соціалка на: +16% (+23 млрд)

📉А заощаджуємо ми на:
⁃ 🚧 Економічній діяльності: -46% (-15 млрд)
⁃ 🏋️‍♀️ Спорті та духовності: -12% (- 0,5 млрд)
⁃ 🍃 Екології: -5% (-0,07 млрд)

☝️Показова дивитися тенденцію по класифікації видатків. У нас найбільше зростання було за рахунок:
⁃ 🫴 Видатків на оплату праці (в основному військовим) +144% або +142 млрд
⁃ 🪖 Використання товарів і послуг (теж в більшості військові) на +72% або 83 млрд

🤷‍♂️Так що головні видатки зараз це оборонка та соціалка… все інше по залишковому принципу

https://t.me/yzheleznyak/1859
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрий день усім.
Завтра цікавий день, справа в тому, що податки повертаються, євробляхи вже масово не поїдуть, бо драконівськи ставки мита завтра будуть діяти в повному обсязі, теоретично валюти потрібно буде менше.
Попит на валюту зменшиться. Є надія, що попит на готівці вщухне і буде переважати пропозиція, це закладе фундамент до ревальвації, бо попит на міжбанку теж повинен скоротитися.
Нажаль багато чого може стати дороще, але нічого не поробиш, держава і так довго грала в не зрозумілий популізм, пора завершувати ці експеременти.

Київ працює 35.45 на 35.50, це найвужче.
Євро відпрацьовує різницю в відсоткових ставках, боюсь що можемо за тиждень два вийти на паритет, ми проторгували добряче і кілька разів рівень 1.05 і зверху і знизу, у мене таке відчуття, що багаторічні мінімуми в 1.038 будуть переписані вже сьогодні.
somilitark
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