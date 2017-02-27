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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9621962296239624
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:47

  asti написав:
  Mirax написав:Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
Мабуть хочуть придбати Лисичанський НПЗ з дисконтом... ;) ;)
НПЗ же вроде рашистам принадлежал и давным-давно был ими застопорен "на ремонт", не?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:47

малесенький оффтоп

Якi компанії продовжують працювати в рф і сплачувати податки у російський бюджет:
https://war-sponsors.com/?gclid=EAIaIQo ... gJRAPD_BwE
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:52

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.2/37.5

USD/UAH 35.55/35.7
EUR/UAH 37.05/37.3
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:54

  somilitark написав:
Євро відпрацьовує різницю в відсоткових ставках, боюсь що можемо за тиждень два вийти на паритет , ми проторгували добряче і кілька разів рівень 1.05 і зверху і знизу, у мене таке відчуття, що багаторічні мінімуми в 1.038 будуть переписані вже сьогодні.
ну, на паритет - а далі?
коли на 1,2-1.25 повернеться, у 2024 ? 8) після незалежності Кьонігсбергської Народної Республіки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 14:29

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................30.06.2022..........01.07.2022
дата розрахунку...............29.06.2022...........30.06.2022
Євро..................................30,7776................30,4017...-1.22%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0392 (вчера 1.0520).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.42 (вчера 104.50)
Доллар весьма резко скакнул вверх, чуть не дотянув до недавнего максимума.
Оказывается, свойство доллара медленно падать и быстро расти распространяется не только на наш рынок :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 14:53

Президент підписав 7418
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708
greenozon
 
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  #<1 ... 9621962296239624
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