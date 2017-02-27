НПЗ же вроде рашистам принадлежал и давным-давно был ими застопорен "на ремонт", не?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:47
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:47
малесенький оффтоп
Якi компанії продовжують працювати в рф і сплачувати податки у російський бюджет:
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:52
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:54
ну, на паритет - а далі?
коли на 1,2-1.25 повернеться, у 2024 ? після незалежності Кьонігсбергської Народної Республіки
Додано: Чет 30 чер, 2022 14:29
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................30.06.2022..........01.07.2022
дата розрахунку...............29.06.2022...........30.06.2022
Євро..................................30,7776................30,4017...-1.22%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0392 (вчера 1.0520).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.42 (вчера 104.50)
Доллар весьма резко скакнул вверх, чуть не дотянув до недавнего максимума.
Оказывается, свойство доллара медленно падать и быстро расти распространяется не только на наш рынок
Додано: Чет 30 чер, 2022 14:53
Президент підписав 7418
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