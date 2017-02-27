Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.
Морганам вже кортить зайти в Україну по вигідному курсу? Ці нюхом чують прибиля!
курс 29,25 является частью схемы и ухода от налогов Морганы в курсе, потому и настоятельно рекомендуют
если НБУ перейдет к "реально" плавающему курсу, а не на словах, то в ближайшей перспективе при таком пакете помощи (9+9), курс может естественно укрепиться с 35,6 до скажем 34,5-34,9 управление "экономикой" в ручном режиме (и своим прокладкам на карман) 92% импорта пролезли под "критический" и не платят налоги и акцизы (плюс отовариваются валютой по льготному курсу , т.е за рахунок "громады") война на годы и этот бардак надо заканчивать, и не надо говорить про то, что Успиху станет дороже покупать валюту (на 80% что дешевле), просто страна должна уметь собирать налоги (даже в наше время), а то "гетманцевы" кидаются в крайности -то поднять налоги (до максимума, то обнулить)
😖Публікую порівняння Бюджету січень - травень 2021 до січня - травня цього року. Червень ще не закінчився, але думаю співвідношення буде схоже.
🧐Що ми бачимо?
Загальна сума видатків зросла на 60% відсотків або на 269 млрд! 📈В основному за рахунок трьох напрямків: ⁃ 🎖Оборона, видатки на яку зросли на: +416% (+190 млрд) ⁃ 👮♀️Громадський порядок (Нацгвардія, ДСНС, прикордонники та поліція) на: +103% (+59 млрд) ⁃ 👵 Соціалка на: +16% (+23 млрд)
☝️Показова дивитися тенденцію по класифікації видатків. У нас найбільше зростання було за рахунок: ⁃ 🫴 Видатків на оплату праці (в основному військовим) +144% або +142 млрд ⁃ 🪖 Використання товарів і послуг (теж в більшості військові) на +72% або 83 млрд
🤷♂️Так що головні видатки зараз це оборонка та соціалка… все інше по залишковому принципу
Добрий день усім. Завтра цікавий день, справа в тому, що податки повертаються, євробляхи вже масово не поїдуть, бо драконівськи ставки мита завтра будуть діяти в повному обсязі, теоретично валюти потрібно буде менше. Попит на валюту зменшиться. Є надія, що попит на готівці вщухне і буде переважати пропозиція, це закладе фундамент до ревальвації, бо попит на міжбанку теж повинен скоротитися. Нажаль багато чого може стати дороще, але нічого не поробиш, держава і так довго грала в не зрозумілий популізм, пора завершувати ці експеременти.
Київ працює 35.45 на 35.50, це найвужче. Євро відпрацьовує різницю в відсоткових ставках, боюсь що можемо за тиждень два вийти на паритет, ми проторгували добряче і кілька разів рівень 1.05 і зверху і знизу, у мене таке відчуття, що багаторічні мінімуми в 1.038 будуть переписані вже сьогодні.
somilitark написав: Євро відпрацьовує різницю в відсоткових ставках, боюсь що можемо за тиждень два вийти на паритет , ми проторгували добряче і кілька разів рівень 1.05 і зверху і знизу, у мене таке відчуття, що багаторічні мінімуми в 1.038 будуть переписані вже сьогодні.
ну, на паритет - а далі? коли на 1,2-1.25 повернеться, у 2024 ? після незалежності Кьонігсбергської Народної Республіки
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................30.06.2022..........01.07.2022 дата розрахунку...............29.06.2022...........30.06.2022 Євро..................................30,7776................30,4017...-1.22% Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0392 (вчера 1.0520).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.42 (вчера 104.50) Доллар весьма резко скакнул вверх, чуть не дотянув до недавнего максимума. Оказывается, свойство доллара медленно падать и быстро расти распространяется не только на наш рынок