|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 чер, 2022 19:43
Україна розглядає можливість реструктуризації боргуhttps://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3807
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30825
|31756138
|
|
|1609
|11270170
|
|
|7972
|22529316
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ