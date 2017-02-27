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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 чер, 2022 19:43
Україна розглядає можливість реструктуризації боргуhttps://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/
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Додано: Чет 30 чер, 2022 22:02
Другого выхода просто нет, если не считать списания.
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antey1969
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Додано: Чет 30 чер, 2022 22:43
antey1969 написав:
Другого выхода просто нет, если не считать списания.
Списание - самая эффективная (для должника) форма реструктуризации )
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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