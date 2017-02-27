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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 чер, 2022 19:43
Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:02
Другого выхода просто нет, если не считать списания.
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:12
Надеюсь, ОВГЗ это не коснется?
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:43
Списание - самая эффективная (для должника) форма реструктуризации )
Додано: Чет 30 чер, 2022 23:03
Реструктуризація облігацій України заради зниження боргового тягаря допоможе гарантувати, що фінансування від союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не спрямовуватиметься на погашення власникам облігацій.
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По зовнішнім боргам - дефолт, по внутрішнім - надрукують паперу (вистачить на всіх, аби фарби хватило).
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 30 чер, 2022 23:07, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 30 чер, 2022 23:04
Але він ще не набрав чинності. Його ще раз має підписати ГВР і направити на публікацію. Вступить в дію з опівночі наступної доби після публікації в визначених паперових держ.виданнях. Бували і з цим затримки, були випадки коли так і не опубліковували належним чином, й закони не стали чинними. Т.ч. ще пару днів, як мінімум, буде безкоштовне розмитнення
Востаннє редагувалось Visky в Чет 30 чер, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 чер, 2022 23:12
Можливо, буде поетапно: Спочатку запустять переговори з найбільшими власниками Зовнішніх і Варантів, а потім можуть так само - по довоєнним ОВДП, а військовіЦП, думаю, не чіпатимуть.
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